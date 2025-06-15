تفتيش الطلاب بالعصا الإلكترونية بمداخل لجان امتحانات الثانوية العامة لضبط وسائل الغش

تشهد بوابات لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 الآن إجراءات تفتيش الطلاب الممتحنين بالعصا الإلكترونية قبل دخول اللجان وبدء الامتحان .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، الذي أصدر تعليمات تنص على تكثيف اجراءات التفتيش في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 لضمان منع اصطحاب أجهزة الهاتف المحمول أو أي أجهزة إلكترونية تساعد على الغش داخل اللجان.

و يتواجد عضوان من الإدارة التعليمية في منطقة التفتيش الخاصة بكل لجنة امتحانية من لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 ، لمتابعة سير العمل ميدانيًا وضمان تطبيق التعليمات بدقة.

إلغاء امتحان المادة في هذه الحالات

وحذرت مديريات التربية والتعليم طلاب الثانوية العامة 2025 ، من انه سيلغى امتحان الطالب في المادة التي يؤدي فيها الامتحان إذا ثبت الأتي :

حيازة الهاتف المحمول أو الأجهزة التكنولوجية أو الساعات الذكية أو أي وسائل أو أدوات تساعد على الغش أثناء الامتحان.

تضمين الإجابة ما يكشف شخصية الطالب أو ما يتضمن إهانة أو سخرية ، او نزع ورقة من كراسة الإجابة او العبث بها أو إخفائها.

حيث أنه فور حدوث الواقعة أو اكتشافها يتم إجراء تحقيق مع الطالب بمعرفة الجهة المختصة من الإدارة أو المديرية أو الوزارة.

ويعد امتناع الطالب عن الخضوع للتحقيق تنازل عن حقه في الدفاع عن نفسه وإقرارا ضمنيا منه بصحة ما ارتكبه من مخالفة.

إلغاء جميع الامتحانات للطالب واعتباره راسبا في هذه الحالات

كما حذرت مديريات التربية والتعليم طلاب الثانوية العامة 2025 من أنه سيتم إلغاء الامتحان للطالب في جميع المواد ويعتبر الطالب راسبا في حالة ثبوت الاتي :