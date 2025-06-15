محافظ أسيوط: غرفة عمليات على مدار الساعة لتأمين امتحانات الثانوية العامة

أجرى اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولة ميدانية، صباح اليوم الأحد، لمتابعة سير امتحانات شهادة الثانوية العامة بعدد من لجان المحافظة، في إطار حرصه على الاطمئنان على انتظام العملية الامتحانية وتوفير الأجواء الملائمة للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر.

رافق المحافظ خلال جولته محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، وعدد من القيادات التنفيذية والتعليمية.

وشملت الجولة تفقد لجان مدرسة الشهيد أحمد فايز الثانوية بنات بحي شرق مدينة أسيوط ومدرسة أبنوب الثانوية الصناعية بنين، حيث يؤدي الطلاب امتحاني التربية الدينية والتربية القومية.

واطلع المحافظ على سير الامتحانات، واستمع إلى ملاحظات رؤساء اللجان ومسئولي التعليم بشأن انتظام العمل وتطبيق التعليمات الوزارية بدقة.

انتظام لجان الامتحانات

وأوضح المحافظ أن جميع اللجان انتظمت في موعدها، وكذلك وصول الأسئلة، وعملية الامتحانات تسير في هدوء، لافتًا إلى أن إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام بالمحافظة بلغ 28887 طالبًا وطالبة، موزعين على 76 لجنة امتحانية، من بينها لجنتان خاصتان؛ إحداهما لمدرسة المتفوقين STEM، والأخرى لطلاب مدرسة النور للمكفوفين.

وتوزعت أعداد الطلاب بين 20744 في الشعبة العلمية (علوم)، و1634 في شعبة الرياضيات، و6464 في الشعبة الأدبية.

تطبيق أقصى درجات الحماية الصحية لجميع المشاركين في العملية الامتحانية

وأكد المحافظ أهمية توفير بيئة آمنة ومريحة للطلاب، من خلال تهوية اللجان وتطبيق أقصى درجات الحماية الصحية لجميع المشاركين في العملية الامتحانية، من مراقبين وملاحظين، بالتنسيق مع مختلف الجهات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

استنفار لضمان انضباط العملية الامتحانية

وقال اللواء هشام أبو النصر إن جميع أجهزة المحافظة في حالة استنفار لضمان انضباط العملية الامتحانية، مشيرًا إلى التنسيق الكامل مع مديرية الأمن لتأمين اللجان والكنترولات واستراحات المراقبين، فضلًا عن التنسيق مع مديرية الصحة لتوفير سيارات إسعاف وأطقم طبية في كل إدارة تعليمية، وزائرات صحيات بكل لجنة مجهزة بالإسعافات الأولية للتعامل مع أي طارئ.

وأشار المحافظ إلى تفعيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة تعمل على مدار الساعة لمتابعة سير الامتحانات والتدخل الفوري عند الحاجة، مؤكدًا متابعته اليومية الشخصية لضمان سير الامتحانات في مناخ هادئ ومستقر.

كما شدد على الالتزام التام بالإجراءات الأمنية والوقائية داخل وخارج اللجان، مؤكدًا أن مستقبل الطلاب أمانة ومسئولية جماعية تتطلب تكاتف جميع الجهات لضمان نجاح المنظومة.