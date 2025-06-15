قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجو حر.. طالبة ثانوية عامة تحضر مروحة خلال أداءها امتحان التربية الدينية
رئيس عام امتحانات الثانوية العامة : اللجان هادئة ومنضبطة اليوم و"التأمينات مشددة"
أبو العينين: مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات عنوان جيد للاستثمار
الوزير "اطمن عليهم".. أول تعليق من التعليم على حادث "ملاحظي الثانوية العامة"
خلال أيام .. موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2025
مفيش شبهة.. العثور على جثة أجنبي بجوار مفوضية اللاجئين بأكتوبر
أبو العينين يشيد بكلمة رئيس النواب عن تطورات الأوضاع في المنطقة: ستكون مرجعا في رئاستنا للبرلمان الأورومتوسطي
الاحتلال يعترف: 432 إسرائيليا ما بين قتيل ومفقود ومصاب
ضبط مرتكب واقعة ضرب كلب ضال حتى نفوقه بعد مهاجمته لأجنبي بالقاهرة
رسميًا.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في القاهرة
بلدية تل أبيب: تضرر 61 مبنى بينها 10 سيتم هدمها بالكامل جراء سقوط صاروخ إيراني
نتنياهو يتفقد موقع سقوط الصواريخ الإيرانية في بات يام جنوب تل أبيب| فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: غرفة عمليات على مدار الساعة لتأمين امتحانات الثانوية العامة

محافظ أسيوط يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة
محافظ أسيوط يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة
إيهاب عمر

أجرى اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولة ميدانية، صباح اليوم الأحد، لمتابعة سير امتحانات شهادة الثانوية العامة بعدد من لجان المحافظة، في إطار حرصه على الاطمئنان على انتظام العملية الامتحانية وتوفير الأجواء الملائمة للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر.

رافق المحافظ خلال جولته محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، وعدد من القيادات التنفيذية والتعليمية.

وشملت الجولة تفقد لجان مدرسة الشهيد أحمد فايز الثانوية بنات بحي شرق مدينة أسيوط ومدرسة أبنوب الثانوية الصناعية بنين، حيث يؤدي الطلاب امتحاني التربية الدينية والتربية القومية.

واطلع المحافظ على سير الامتحانات، واستمع إلى ملاحظات رؤساء اللجان ومسئولي التعليم بشأن انتظام العمل وتطبيق التعليمات الوزارية بدقة.

انتظام لجان الامتحانات 

وأوضح المحافظ أن جميع اللجان انتظمت في موعدها، وكذلك وصول الأسئلة، وعملية الامتحانات تسير في هدوء، لافتًا إلى أن إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام بالمحافظة بلغ 28887 طالبًا وطالبة، موزعين على 76 لجنة امتحانية، من بينها لجنتان خاصتان؛ إحداهما لمدرسة المتفوقين  STEM، والأخرى لطلاب مدرسة النور للمكفوفين. 

وتوزعت أعداد الطلاب بين 20744 في الشعبة العلمية (علوم)، و1634 في شعبة الرياضيات، و6464 في الشعبة الأدبية.

تطبيق أقصى درجات الحماية الصحية لجميع المشاركين في العملية الامتحانية

وأكد المحافظ أهمية توفير بيئة آمنة ومريحة للطلاب، من خلال تهوية اللجان وتطبيق أقصى درجات الحماية الصحية لجميع المشاركين في العملية الامتحانية، من مراقبين وملاحظين، بالتنسيق مع مختلف الجهات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

 استنفار لضمان انضباط العملية الامتحانية

وقال اللواء هشام أبو النصر إن جميع أجهزة المحافظة في حالة استنفار لضمان انضباط العملية الامتحانية، مشيرًا إلى التنسيق الكامل مع مديرية الأمن لتأمين اللجان والكنترولات واستراحات المراقبين، فضلًا عن التنسيق مع مديرية الصحة لتوفير سيارات إسعاف وأطقم طبية في كل إدارة تعليمية، وزائرات صحيات بكل لجنة مجهزة بالإسعافات الأولية للتعامل مع أي طارئ.

وأشار المحافظ إلى تفعيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة تعمل على مدار الساعة لمتابعة سير الامتحانات والتدخل الفوري عند الحاجة، مؤكدًا متابعته اليومية الشخصية لضمان سير الامتحانات في مناخ هادئ ومستقر.

كما شدد على الالتزام التام بالإجراءات الأمنية والوقائية داخل وخارج اللجان، مؤكدًا أن مستقبل الطلاب أمانة ومسئولية جماعية تتطلب تكاتف جميع الجهات لضمان نجاح المنظومة.

أسيوط الثانوية العامة امتحانات شهادة الثانوية العامة انتظام العملية الامتحانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 جميع المحافظات .. برقم الجلوس

رئيس الوزراء

بعد قرار الحكومة الأخير.. عقوبات مشددة تواجه موظفي الكهرباء حال قيامهم بهذا الفعل

صورة أرشيفية

تداول امتحان التربية الدينية بجروبات الغش بعد توزيعه في لجان الثانوية العامة

الثانوية العامة

دعاء لطلبة الثانوية العامة .. ردّديه حتى يطمئن قلبك على أبنائك

تحذير عاجل من المصرية للاتصالات WE للملايين

تحذير عاجل من المصرية للاتصالات WE.. ما القصة؟

ارشيفيه

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 15 يونيو 2025

500 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

ياسر ابراهيم

كأس العالم للأندية.. كشف منشطات لـ ياسر إبراهيم والعش

ترشيحاتنا

نانسي عجرم

اه ونص.. نانسي عجرم تحيي حفلا غنائيا في قبرص

محمد الشرنوبي

شاهد.. تأثر محمد الشرنوبي في جنازة ابن عمه

فيلم قرية قرب الجنة

“قرية قرب الجنة”.. ليلة تقدير من جوائز الفيلم النمساوي بڤيينا

بالصور

تشييع جنازة ابن الموسيقار صلاح الشرنوبي من مسجد عمر مكرم.. صور

جنازة محمد صلاح الشرنوبي
جنازة محمد صلاح الشرنوبي
جنازة محمد صلاح الشرنوبي

ليه بيداري.. روبي تشعل حفل الجامعة الأمريكية بالقاهرة

روبي
روبي
روبي

محافظ الشرقية يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بمدرسة الناصرية بالزقازيق

الثانوية العامة
الثانوية العامة
الثانوية العامة

إطلالة جذابة.. مي حلمي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

مي حلمي
مي حلمي
مي حلمي

فيديو

منة شلبي

رقصت بالصاجات.. ظهور منة شلبي في زفاف منة القيعي يثير الجدل

السيدة

نشر الفيديو على مواقع التواصل.. ضبط شخص قيد زوجته وتعدى عليها

عبير نعمة

عبير نعمة تشعل حماس جمهورها في حفل ألمانيا

ذكريات كريم محمود عبدالعزيز

في عيد ميلاده.. كريم محمود عبدالعزيز يكشف تفاصيل مؤثرة من حياته وذكرياته مع والده وأحمد زكي|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مسمار جحا

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: كلنا إيد واحدة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الشرق الأوسط على مفترق طرق

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة سقوط الجنرالات!

خالد عامر

خالد عامر يكتب: التآمر على مصر يستمر

المزيد