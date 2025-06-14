محافظ أسيوط يبحث مع ممثلي التكتلات الاقتصادية التحديات وآليات التوسع المستقبلي

عقد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي التكتلات الاقتصادية بالمحافظة، والتي تشمل تكتلات النباتات الطبية والعطرية، والرمان، والصناعات الحرفية والتراثية، وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، في إطار تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، الممول من الحكومة المصرية والذي يهدف البرنامج إلى دعم التنمية الشاملة والمتكاملة بمحافظات الصعيد، من خلال خلق فرص عمل محلية ومستدامة، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المحلي، وتطوير نظم الإدارة المحلية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

شهد اللقاء حضور عدد من القيادات التنفيذية، من بينهم المحاسب عدلي أبو عقيل، السكرتير العام، وخالد عبد الرؤوف، السكرتير العام المساعد، وايهاب عبدالحميد مدير فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بأسيوط وداليا تادرس مدير فرع هيئة تنمية الصعيد بأسيوط وعدد من وكلاء الوزارات المختلفة كالزراعة والعمل والتضامن الاجتماعي، ورؤساء مراكز ومدن أبنوب، البدارى، وساحل سليم، وعدد من مسؤولي الأجهزة التنفيذية وممثلي الجمعيات الزراعية.

أبرز التحديات التي تواجه تكتل النباتات الطبية والعطرية

وخلال اللقاء، استعرض المحافظ أبرز التحديات التي تواجه تكتل النباتات الطبية والعطرية بمركز أبنوب، وعلى رأسها الحاجة إلى مناشر لتجفيف النباتات، موجهًا بتخصيص المنشر التابع للجمعية التعاونية بعرب القداديح مجانًا لصالح المنتجين، دعمًا للتكتل.

تشغيل معمل تحليل المحاصيل التصديرية

كما وجه محافظ أسيوط بسرعة الانتهاء من تشغيل معمل تحليل المحاصيل التصديرية، لضمان سلامة المنتجات الزراعية قبل تصديرها من خلال فحص متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة، بما يسهل الإجراءات ويوفر الوقت والجهد للمزارعين الذين كانوا يضطرون للتوجه إلى معامل وزارة الزراعة بالقاهرة.

تسهيل إجراءات التكويد اللازمة لاعتماد الصادرات الزراعية

وفيما يخص تكتل الرمان، كلف المحافظ بتوفير مقر مناسب لوحدة الحجر الزراعي بمركز البداري، لتسهيل إجراءات التكويد اللازمة لاعتماد الصادرات الزراعية، والحفاظ على جودتها وسمعتها عالميًا كما أعلن عن إنشاء منطقة لوجستية لتخزين محصول الرمان في البداري، بما يعزز قدرات التصدير ويوفر قيمة مضافة للمزارعين.

وأكد اللواء هشام أبو النصر على أهمية الالتزام بالإرشادات الفنية لمزارعي الرمان، خاصة فيما يتعلق بتوقيت الجني المناسب الذي يتحدد وفق نوعية الصنف والظروف المناخية والتربة وطريقة الزراعة.

وفي ختام اللقاء، شدد المحافظ على ضرورة إحياء الحرف التراثية وتوسيع نطاق التكتلات الاقتصادية عبر التدريب على حرف مثل "التللي"، ومنتجات خان الخليلي، ووجه بتوفير برامج تدريبية للفتيات في هذه المجالات، خاصة حرفة "التللي"، بما يسهم في تمكين المرأة اقتصاديًا، إلى جانب دعم إقامة منطقة حرفية بالحبايشة لتكوين تكتل صناعي قائم على تدوير مخلفات البلاستيك.

وأوضح محافظ أسيوط أن هذه الجهود تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، لتحقيق التمكين الاقتصادي للمجتمعات المحلية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المحلي بمحافظات الصعيد.