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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: إزالة 26 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك دولة بـ 7 مراكز

إزالة التعديات بأسيوط
إزالة التعديات بأسيوط
إيهاب عمر

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، استمرار جهود المحافظة في تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة 26 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتي تُنفذ تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، ووفقاً للجدول الزمني المقرر بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء بالتصدي لظاهرة التعديات والبناء المخالف.

إزالة 26 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية وأملاك دولة

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات المكثفة التي نفذتها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في 7 مراكز هي البداري، ساحل سليم، القوصية، صدفا، ديروط، الفتح، وأسيوط، أسفرت عن إزالة 26 حالة تعدٍ على أراض زراعية وأملاك دولة، بإجمالي مساحة بلغت 723 مترًا مربعًا و17 قيراطًا و20 سهمًا، وذلك بالتعاون مع الجهات الأمنية وجهات الولاية، وباستخدام معدات الوحدات المحلية.

إزالة لـ 3 حالات تعد على أراض زراعية فوري 

وأشار المحافظ إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري برئاسة عبدالرؤوف النمر رئيس المركز، قامت بتنفيذ إزالة لحالة تعد “متغيرات مكانية” و8 حالات تعد على أراض زراعية بنطاق المركز، كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساحل سليم بقيادة عبداللطيف فضالة رئيس المركز بتنفيذ إزالة تعد على أرض أملاك الإصلاح الزراعي فضلاً عن قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية برئاسة أسامة سحيم رئيس المركز بتنفيذ إزالة لـ 3 حالات تعد على أراض زراعية فوري، وقيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا من إزالة متغيرات مكانية وأخرى لتعدى على أراض زراعية فوري بالإضافة إلى قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط برئاسة مصطفى علي رئيس المركز بتنفيذ إزالة لحالتي تعد على أراض زراعية فوري، كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح بتنفيذ إزالة لحالتي تعد متغيرات مكانية، وتنفيذ إزالة لـ 7 حالات تعد على حماية النيل واملاك الصرف ومنافع جبانات.

وشدد اللواء هشام أبوالنصر على ضرورة التعامل الحاسم مع جميع أشكال التعديات دون تهاون، ومواصلة تنفيذ خطة الموجة الحالية لاسترداد حق الدولة، مشيراً إلى أن "الموجة 26" تُنفذ على ثلاث مراحل؛ حيث انطلقت المرحلة الثانية في الفترة من 7 إلى 27 يونيو الجاري، بعد انتهاء المرحلة الأولى من 10 إلى 30 مايو، على أن تختتم بالمرحلة الثالثة خلال الفترة من 5 إلى 25 يوليو المقبل.

ودعا محافظ أسيوط المواطنين إلى الإبلاغ عن أي حالات تعد أو مخالفات، من خلال الاتصال بالأرقام التالية (114)، (088/2135858)، (088/2135727)، (088/2135670)، أو عبر تطبيق "تليجرام" على الرقم (01066628906)، بالإضافة إلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) أو من خلال البوابة الإلكترونية  www.shakwa.egعلى مدار 24 ساعة.

أسيوط الموجة 26 لإزالة التعديات الأراضي الزراعية أملاك الدولة اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة

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