محافظ أسيوط: إزالة 40 حالة تعد واسترداد 305 فدادين بقرى 5 مراكز

قال اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، إنه تم تنفيذ إزالة لـ 40 حالة تعدي واسترداد 305 فدان أملاك دولة بقرى 5 مراكز على مستوى المحافظة وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية ضمن المرحلة الثانية من الموجة 26 للازالات التي تتم تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.

وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وطبقاً لتكليفات مجلس الوزراء بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

إزالة 40 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة قد نفذت حملات مكبرة بمراكز أبنوب ومنفلوط والفتح والقوصية وصدفا أسفرت عن تنفيذ إزالات لـ 40 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة بمساحة 1093 متر مربع، و305 فدان و10 قيراط و22سهم حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبنوب برئاسة سوزان محمد رئيس المركز بتنفيذ إزالة لـ 5 حالات تعدي منهم حالتين متغيرات مكانية و 3 حالات تعدي على أملاك دولة بإجمالي 325 متر وتنفيذ إزالة لـ 6 حالات تعدي منهم و3 حالات تعدي على بالبناء على أراضي زراعية وتعدي اصلاح زراعي (طلبات تقنين غير جادة) واسترداد 150 فدان و13 قيراط فضلاً عن قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط برئاسة وليد جمال رئيس المركز بإزالة 9حالات تعدي منهم 7 حالات تعدي أملاك ري وحالتي طلبات تقنين غير جادة اصلاح زراعي بمساحة 568 متر مربع ، و 13 حالة تعدي بالمباني على أراضي زراعية بمساحة 154فدان و 16 قيراط و22سهم.

بالإضافة إلى حالتي تعدي متغيرات مكانية على مساحة 200 متر مربع بمركز الفتح خلال حملة بقيادة محمود ياسين رئيس مركز ومدينة الفتح، وإزالة 3 حالات تعدي على الأراض الزراعية بمساحة 4 قيراط بمركز القوصية بقيادة أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة القوصية، وحالتين تعدي على الأراضي الزراعية فوري على مساحة قيراط بمركز صدفا خلال حملة بقيادة أبو العيون إبراهيم رئيس مركز ومدينة صدفا.

عدم التهاون في تنفيذ المستهدف من الموجة الحالية

وأشار المحافظ إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية وممثلي جهات الولاية ومسئولي الإزالات وسط تواجد أمني وباستخدام معدات الوحدات المحلية بتلك المراكز.

وأكد على عدم التهاون أو التقاعس في تنفيذ المستهدف من الموجة الحالية والتصدي لكافة التعديات بكل حسم في استرداد حق الدولة والتصدي لأي شكل من التعديات.

وأوضح أبو النصر أن الموجة 26 للإزالات يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية حيث جاري تنفيذ المرحلة الثانية خلال الفترة من 7 إلى 27 يونيو عقب نهو المرحلة الأولى خلال الفترة من 10 إلى 30 مايو الماضي على أن يتم اختتام المرحلة الثالثة في الفترة من 5 إلى 25 يوليو القادم وذلك بحسب البرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

كان محافظ أسيوط قد أعلن عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (114) أو (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) و(2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.