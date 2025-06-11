بدء أعمال تقدير الدرجات لامتحانات الشهادة الإعدادية بأسيوط وسط إجراءات مشددة

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، انطلاق أعمال تقدير درجات امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني بمحافظة أسيوط، تحت إشراف مديرية التربية والتعليم، وبمشاركة أكثر من 2000 معلم ومعلمة من مختلف التخصصات.

بدء أعمال التصحيح داخل 6 مقرات للتقدير

وقال محافظ أسيوط، إنه تلقى تقريرًا، من مديرية التربية والتعليم، بقيادة محمد إبراهيم دسوقي وكيل الوازرة، أن أعمال تصحيح أوراق إجابات طلاب الشهادة الإعدادية بدأت داخل ستة مقرات رئيسية للتقدير، وهي مدارس (اللواء نبيل العزبي الابتدائية، وسميح السعيد الرياضية، والإسلامية الإعدادية بنين، والإسلامية الإعدادية بنات، وأحمد عرابي الابتدائية، بالإضافة إلى مقر لجنة النظام والمراقبة "كنترول الشهادة الإعدادية")، وذلك في إطار الالتزام التام بالتعليمات الوزارية المنظمة لعملية التصحيح وتدقيق الدرجات.

تفعيل نظام المراجعة المزدوجة

وشدد المحافظ على ضرورة تطبيق أعلى درجات الانضباط والدقة في أعمال التقدير، لضمان تحقيق العدالة الكاملة بين الطلاب، كما تم التأكيد على سرية البيانات من خلال تخصيص غرف مغلقة لحفظ أوراق الإجابة، وتفعيل نظام المراجعة المزدوجة داخل كل لجنة تقدير.

وأوضح المحافظ أن أعمال التصحيح تخضع لإشراف مباشر من الموجهين العموم والموجهين الأوائل، مشيرًا إلى أن هناك فرقًا متخصصة لكل مادة دراسية داخل اللجان، وأنه تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية لتأمين مقرات التصحيح وتوفير بيئة آمنة ومهيأة للمصححين.

وأشار اللواء هشام أبوالنصر إلى أن مصلحة الطالب تأتي دائمًا في المقام الأول، ولن يسمح بأي تجاوز قد يخل بسير العمل أو يؤثر على دقة النتائج، داعيًا أولياء الأمور والطلاب إلى عدم الانسياق وراء الشائعات، والاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة عن مديرية التربية والتعليم.

ومن المقرر أن تستمر أعمال التصحيح خلال الأيام المقبلة، تمهيدًا لإعلان النتيجة فور الانتهاء من أعمال المراجعة والرصد النهائي، واعتمادها رسميًا.