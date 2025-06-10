إطلاق نار ومصابين .. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة أسيوط| فيديو

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطعي فيديو تم تداولهما عبر مواقع التواصل الإجتماعى، بشأن نشوب مشاجرة بإحدى القرى بأسيوط وإطلاق أعيرة نارية بالطريق العام، مُعرضين حياة المواطنين للخطر.

بالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة القوصية بأسيوط من الأهالى بوقوع مشاجرة بإحدى القرى التابعة للمركز طرف أول شقيقين "أحدهما مصاب بجرح بالرأس وإشتباه نزيف بالمخ"، طرف ثان عاملَين "أحدهما مصاب بطلق نارى بالظهر" بسبب الخلاف على أولوية المرور بالطريق قام على إثرها الطرف الأول بإطلاق عيار نارى من بندقية آلية وقيام الطرف الثانى بإستخدام عصا خشبية ، محدثين الإصابات المشار إليها .

تم ضبط طرفى المشاجرة فى حينه ونقل المصابان لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم ، وضٌبط بحوزة الطرف الأول (بندقية آلية "المستخدمة فى المشاجرة" وعدد من الطلقات لذات العيار ) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة لذات السبب.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.