الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة شباب داخل قرية سياحية بمطروح| فيديو

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى متضمناً حدوث مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص داخل إحدى القرى السياحية بمطروح.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 9 الجارى تبلغ لقسم شرطة العلمين بمديرية أمن مطروح بحدوث مشاجرة بإحدى القرى السياحية بدائرة القسم بين طرف أول 3 أشخاص "أحدهم مصاب بجروح وكدمات متفرقة"، وطرف ثان شخصين تعدى خلالها كلا الطرفين على الآخر محدثين إصابةأحد الأفراد من الطرف الأول.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة فى حينه ، وبحوزة أحدهم رادع شخصى "مُستخدم فى ارتكاب الواقعة"، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.