الداخلية: ضبط المتهم بخلع لمبات القطار الروسي

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بإقتلاع لمبة إنارة من القطار الروسي.

فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بإقتلاع لمبة إنارة من أحد القطارات وإلقائها خارج القطار.

بالفحص أمكن ضبط مرتكب الواقعة (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة كوم أمبو بأسوان) ، وبمواجهته أقر بأنه أثناء إستقلاله القطار رفقة أحد أصدقائه متجهان من محطة أسوان إلى محطة كوم أمبو قام مشرف القطار بتوقيع غرامة مالية عليه نتيجة عدم حمله تذكرة ركوب.

وأضاف الشاب في اعترافاته أنه عقب ذلك قام بإقتلاع لمبة الإنارة من إحدى عربات القطار وإلقائها خارج القطار إعتراضاً على توقيع الغرامة المالية عليه ، وقام صديقه بتصويره ونشر المقطع على مواقع التواصل الإجتماعى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.