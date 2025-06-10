متعددة العلاقات.. فتاة تضع ابنها في حمام مستشفى بدار السلام وتكتم أنفاسه

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على فتاة ألقت نجلها فور ولادته داخل حمام بمستشفى في دار السلام بعدما كتمت أنفاسه.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من قسم شرطة دار السلام أفاد بورود إشارة من مستشفى بدار السلام أفاد بالعثور على جثة حديث الولادة داخل الحمام.

على الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة وتبين من الفحص والتحريات أن وراء ارتكاب الواقعة فتاة قامت بوضع الصغير في حمام المستشفى وكتمت أنفاسه وتركته وفرت هاربة.

وكشفت التحريات التي أجرتها أجهزة أمن القاهرة أن الفتاة متعددة العلاقات مع الرجال وحملت سفاحا من علاقة غير شرعية وقامت بوضع الجنين داخل الحمام ثم أنهت حياته.