الداخلية تحتفل مع كبار السن بعيد الأضحى.. صور

وجهت وزارة الداخلية عدة مأموريات إلى دور رعاية المسنين قامت خلالها بتوزيع الهدايا عليهم كما تم إصطحابهم إلى نادى الشرطة بالمنيل ، وتم تنظيم عروض فلكلورية وترفيهية لهم شهدت تفاعلاً كبيراً منهم.

بالإضافة إلى ما شاهدوه من عروض للإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات تجسد بعض من مهامها فى الحفاظ على نهر النيل ، أعقب ذلك إصطحابهم فى جولة نيلية إستمتعوا خلالها بالطبيعة الخلابة لنهر النيل.

يأتى ذلك فى إطار تعزيز روح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين فى مختلف المناسبات ، وهو ما لقى إستحسان وشكر من القائمين على دور رعاية المسنين الذين أعربوا عن وتقديرهم لرجال الشرطة على تلك اللفتة الإنسانية.

وذلك فى إطار ما توليه وزارة الداخلية من إهتمام للفئات الأولى بالرعاية لاسيما كبار السن بما يسهم فى تعميق أواصر الثقة وتعزيز الترابط بين رجال الشرطة والمواطنين، وبمناسبة الإحتفال بــ "عيد الأضحى المبارك" .