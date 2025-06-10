خلافات بسبب سب الأم.. مصرع شاب في مشاجرة بالسلام

لقى شاب مصرعه في السلام بالقاهرة جراء مشاجرة نشبت بينه وبين مجموعة من الأشخاص، وتم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة في القاهرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم السلام أول تضمن ورود إشارة من مستشفى السلام باستقبال شاب في حالة حرجة جراء تعرضه لإصابة ووفاته فور وصوله إلى المستشفى وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لموقع الحادث.

بالانتقال والفحص تبين من تحريات أجهزة أمن القاهرة مصرع شاب في مشاجرة مع مجموعة من الأشخاص جراء خلافات سابقة بينه وبين أحد المتهمين، تطورت إلى مشاجرة قام خلالها المتهم الرئيسي بالتعدي عليه بآلة حادة أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات ألقت أجهزة أمن القاهرة القبض على المتهم وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة وقرر بأن المجني عليه قام بسبه بالأم وأنه خلال المشاجرة لم يقصد قتله وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة.