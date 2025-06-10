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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

جرفتها المياه 50 كم.. العثور على جثة ضحية سقوط تروسيكل بهر النيل بأسيوط

جرفتها المياه 50 كم من مكان الحادث .. العثور على جثة إحدى ضحايا سقوط تروسيكل بنهر النيل بمركز القوصية بأسيوط
جرفتها المياه 50 كم من مكان الحادث .. العثور على جثة إحدى ضحايا سقوط تروسيكل بنهر النيل بمركز القوصية بأسيوط
إيهاب عمر

عثرت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة أسيوط، اليوم الثلاثاء، على جثمان سيدة من ضمن ضحايا حادث سقوط تروسيكل بنهر النيل بقرية بني زيد الأكراد التابعة لمركز الفتح، بعد ان جرفتها المياه لنحو 50 كم من مكان الحادث الى ناحية مركز القوصية. 

 العثور على جثة سيدة بنهر النيل


وتلقي اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد العثور على جثة سيدة بنهر النيل بمركز القوصية وتم التعرف عليها من قبل أهالي وتدعي "أميرة.خ" 25 عامًا وتبين أنها من ضمن صحايا حادث التروسيكل بمركز الفتح.

استمرار أعمال البحث عن المفقودين 


يتابع اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، على مدار الساعة تطورات الحادث الذي شهدته قرية بني زيد الأكراد التابعة لمركز الفتح، إثر سقوط تروسيكل في نهر النيل، وكان على متنه 17 شخصًا وقد أسفر الحادث عن نجاة 12 شخصًا، فيما تم انتشال جثمان طفل، ولا تزال أعمال البحث مستمرة للعثور على 4 مفقودين، بمشاركة فرق الإنقاذ النهري وشرطة المسطحات المائية، وبدعم من الأجهزة المعنية.

كانت غرفة عمليات المحافظة قد تلقت إخطارًا يفيد بسقوط تروسيكل في المياه أثناء مروره بإحدى المناطق الواقعة على ضفاف النيل بالقرية. وعلى الفور، وجه المحافظ برفع درجة الاستعداد القصوى بين جميع الجهات التنفيذية المعنية، وسرعة الدفع بفرق الإنقاذ النهري والإسعاف إلى موقع الحادث، مع التأكيد على أهمية التنسيق الفوري بين غرفة إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة، ومركز السيطرة بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

وشدد محافظ أسيوط على ضرورة تقديم أوجه الدعم والرعاية الكاملة للمتضررين، مكلفًا رئيس مركز ومدينة الفتح بالتواجد الميداني المستمر لمتابعة تداعيات الحادث وتسهيل مهام فرق الإنقاذ كما وجه بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي لتوفير المساعدات العاجلة، والتأكد من جاهزية المستشفيات القريبة لاستقبال أي حالات إصابة.



وتواصل فرق البحث والأجهزة المختصة أعمالها المكثفة للعثور على المفقودين، وسط دعم ومتابعة مباشرة من قيادات المحافظة.

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