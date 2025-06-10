انتشال جثة رضيع والبحث عن والديه وشقيقيه في سقوط تروسيكل بنهر النيل بأسيوط

تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة طفل وتواصل البحث عن والديه و 2 من أشقائه سقط بهم تروسيكل بنهر النيل بقرية بني زيد الأكراد بمركز الفتح في أسيوط.

البحث عن 4 أشخاص في نهر النيل



تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفتح، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بسقوط تروسيكل كان يستقله 5 أشخاص من عائلة واحدة بنهر النيل بقرية بني زيد الاكراد .

انتشال جثة رضيع



إنتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وقوات الحماية المدنية والإنقاذ النهري وتمكنت القوات من انتشال جثة رضيع يبلغ من العمر 3 أشهر .

وتواصل قوات الإنقاذ النهري جهودها للبحث عن والديه و 2 من اشقائه.



تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة