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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الإنقاذ النهري تواصل البحث عن طفلتين ووالدتهما وعمتهما سقط بهم تروسيكل بالنيل في أسيوط

الإنقاذ النهري تواصل البحث عن ضحايا تروسيكل بنهر النيل بأسيوط
الإنقاذ النهري تواصل البحث عن ضحايا تروسيكل بنهر النيل بأسيوط
إيهاب عمر

تواصل قوات الحماية المدنية والإنقاذ النهري في أسيوط جهودها اليوم الثلاثاء للبحث عن 4 مفقودين إثر سقوط مركبة "تروسيكل" في مياه نهر النيل بقرية بني زيد الأكراد التابعة لمركز الفتح.

 

مدير أمن أسيوط يتابع أعمال البحث عن الضحايا

وتفقد اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، موقع حادث سقوط تروسيكل ما أسفر عن مصرع طفل وتواصل البحث عن طفلتين ووالدتهما وعمتهما سقط بهم تروسيكل بنهر النيل بقرية بني زيد الأكراد بمركز الفتح في أسيوط.

قوات الإنقاذ النهري تنتشل جثمان صغير 

تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة طفل وتواصل البحث عن طفلتين ووالدتهما وعمتهما سقط بهم تروسيكل بنهر النيل بقرية بني زيد الأكراد بمركز الفتح في أسيوط.

 

بلاغ بالحادث 

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفتح، يفيد ورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بسقوط تروسيكل كان يستقله 5 أشخاص من عائلة واحدة بنهر النيل بقرية بني زيد الاكراد.


انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وقوات الحماية المدنية والإنقاذ النهري وتمكنت القوات من انتشال جثة رضيع يبلغ من العمر 3 أشهر.


وتواصل قوات الإنقاذ النهري جهودها للبحث عن طفلتين ووالدتهما وعمتهما.


تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.

أسيوط الإنقاذ النهري 4 مفقودين نهر النيل مركز الفتح مدير أمن أسيوط

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