مدير أمن أسيوط يتابع البحث عن 4 أشخاص سقط بهم تروسيكل بنهر النيل

تفقد اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، موقع حادث سقوط تروسيكل في نهر النيل ما أسفر مصرع طفل وتواصل البحث عن والديه و 2 من أشقائه بقرية بني زيد الأكراد بمركز الفتح في أسيوط.

قوات الإنقاذ النهري تواصل البحث



تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة طفل وتواصل البحث عن والديه و 2 من أشقائه سقط بهم تروسيكل بنهر النيل بقرية بني زيد الأكراد بمركز الفتح في أسيوط.

بلاغ سقوط تروسيكل بنهر النيل

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفتح، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بسقوط تروسيكل كان يستقله 5 أشخاص من عائلة واحدة بنهر النيل بقرية بني زيد الاكراد .

وانتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وقوات الحماية المدنية والإنقاذ النهري وتمكنت القوات من انتشال جثة رضيع يبلغ من العمر 3 أشهر .

وتواصل قوات الإنقاذ النهري جهودها للبحث عن والديه و 2 من اشقائه.



تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة