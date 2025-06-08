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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: لا تهاون مع مخالفات البناء خلال عيد الأضحى وقرارات فورية لإزالة التعديات

محافظ أسيوط الدكتور هشام أبو النصر
محافظ أسيوط الدكتور هشام أبو النصر
أ ش أ

أكد محافظ أسيوط الدكتور هشام أبو النصر، أنه لا تهاون في مواجهة أي محاولات لاستغلال إجازة عيد الأضحى المبارك للبناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مشددًا على أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في حالة استنفار دائم للتصدي لتلك المخالفات وردع المخالفين في المهد.


وأوضح المحافظ -في تصريح اليوم/الأحد/- أنه تم تشكيل لجان ميدانية على مستوى جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة، لمتابعة أية متغيرات مكانية أو شروع في البناء بدون ترخيص، مع تنفيذ الإزالات الفورية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الرقعة الزراعية وحقوق الدولة وعدم السماح بعودة المخالفات مرة أخرى.


وأشار محافظ أسيوط إلى أن رئاسة مركز ومدينة أسيوط بقيادة رئيس المركز أحمد عبدالحكيم، واصلت جهودها المكثفة لرصد مخالفات البناء، حيث تم تنفيذ إزالة فورية لحالة تعد على أرض زراعية بقرية ريفا، كما تمت إزالة تشوينات لمواد بناء مخالفة بقرية الزاوية وتم تسليم الأرض لمسئول الزراعة لمتابعتها، واتخذت كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف كما رصدت الوحدة المحلية بقرية إسكندرية التحرير تعديًا على أملاك الدولة خلف المجزر على مساحة تقارب 500 متر مربع، تمثل في إقامة سور من الطوب الأبيض والأسمنت بارتفاع 3 أمتار تقريبًا وتمت الإزالة حتى سطح الأرض، بمشاركة مسئولي الأملاك والتنظيم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


وفي نطاق مركز القوصية، قامت الوحدة المحلية برئاسة رئيس المركز أسامة سحيم بتنفيذ إزالة فورية لحالتي تعد على أراضي زراعية، وتم متابعة الإزالات وتنفيذها وفق القانون.


وأكد أبو النصر أن الحفاظ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية هو أولوية قصوى ولن يتم السماح بأي مخالفات خاصة خلال فترة الإجازات والعطلات الرسمية، مشيرًا إلى أنه تم التنبيه على جميع رؤساء الوحدات المحلية بالمرور الميداني اليومي والمستمر لرصد أية محاولات بناء أو تعديات، مشددًا على أن الردع الفوري هو الوسيلة الوحيدة لحماية أراضي الدولة.
 

محافظ أسيوط الدكتور هشام أبو النصر إجازة عيد الأضحى المبارك بناء المخالف التعدي على الأراضي الزراعية أملاك الدولة

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