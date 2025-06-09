رئيس الدير المحرق يزور مديرية أمن أسيوط للتهنئة بالعيد

قام نيافة الحبر الجليل الأنبا بيجول، أسقف ورئيس دير السيدة العذراء مريم المُحرق العامر بجبل قسقام، اليوم الاثنين، بزيارة مبنى مديرية أمن أسيوط، يرافقه وفد من آباء رهبان الدير، لتقديم التهنئة للواء وائل فؤاد زكي نصار، مدير الأمن، وقيادات المديرية، بمناسبة عيد الأضحى .

كان الدير المحرق استقبل نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوميوس وذلك عقب سيامته أسقفًا ورئيسًا لدير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي - محافظة البحيرة، بحضور نيافة الحبر الجليل الأنبا بيمن مطران نقادة وقوص، ونيافة الحبر الجليل الأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير ولفيف من الآباء رهبان الدير.