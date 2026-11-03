في أبوظبي.. ويتكوف بعلن جولة جديدة من الوساطة بين روسيا وأوكرانيا

أعلنت الولايات المتحدة، أنها ستتولى الوساطة في مفاوضات على مستوى الخبراء بين أوكرانيا وروسيا، من المقرر عقدها يومي 10 و11 نوفمبر الجاري في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

جاء ذلك في تدوينة نشرها ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي على منصة شركة "إكس" الأمريكية.

وأوضح ويتكوف أن المحادثات ستركز على الترتيبات الأمنية لمرحلة ما بعد الحرب، وخفض التصعيد، والجهود الإنسانية، والخطوات المقبلة على طريق تحقيق السلام.

وأضاف أن المفاوضين الأمريكيين سيجتمعون خلال الأسبوع الجاري في العاصمة البلجيكية بروكسل مع ممثلين عن فرنسا وألمانيا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، لبحث الضمانات الأمنية المقدمة لأوكرانيا، وهيكل الأمن الأوروبي في مرحلة ما بعد الحرب، والفرص الاقتصادية الداعمة لإعادة إعمار أوكرانيا.

ومنذ 24 فبراير2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى تكتلات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره الأخيرة "تدخلًا" في شؤونها.