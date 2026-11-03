الجيش السوداني يسقط مسيرة عبرت من الحدود الإثيوبية

أعلن الجيش السوداني رسمياً أن قوات الدفاع الجوي التابعة له تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة استراتيجية معادية في ولاية النيل الأزرق (جنوب شرقي السودان)، وذلك بعد رصدها لحظة عبورها الحدود قادمة من جهة إثيوبيا.



وتستمر المعارك مع المتمردين المدعومين من إثيوبيا، فيما يتصدى لهم الجيش السوداني الذي يواصل إحراز نجاحات على الأرض.

وتتهم الأمم المتحدة قوات الدعم السريع المتمردة بارتكاب مجازر بحق الأبرياء العزل السودانيين، ومارست عمليات تطهير عرقي واغتصابات وإعدامات ميدانية، راح ضحيتها الآلاف.

مصر ترفض تهديد وحدة السودان

أكدت مصر، الاثنين، رفضها تهديد وحدة السودان، وذكّرت ببيان رئاسة الجمهورية الصادر أواخر عام 2025، الذي يتضمن استعدادها لدعم الخرطوم وفق اتفاقية الدفاع المشترك بين البلدين.

جاء ذلك في إعلان مشترك نقلته وزارة الخارجية المصرية، في ختام الجولة الثالثة لمشاورات آلية "2+2" بين البلدين، التي عُقدت بالقاهرة، بعد جولتين سابقتين في سبتمبر 2025.

وجاء الاجتماع غداة إعلان الخرطوم، وفق بيان للخارجية السودانية، إيداع شكوى ضد إثيوبيا لدى كل من مجلس الأمن الدولي ومجلس السلم والأمن الأفريقي، على خلفية "الاعتداء من داخل أراضيها على مواقع وأعيان مدنية ومحطات كهرباء" في السودان.

وتعد آلية "2+2" التشاورية إطارًا للتنسيق الثنائي بين مصر والسودان، تجمع وزيري الخارجية والري في البلدين، بهدف توحيد المواقف بشأن قضايا نهر النيل والأمن المائي، وتعزيز التعاون في الملفات السياسية والاقتصادية والتنموية ذات الاهتمام المشترك.

واتفق البلدان على إطلاق الآلية خلال أول اجتماع مشترك لوزراء الخارجية والري في القاهرة، في 24 فبراير2025، لتكون منصة دورية للتشاور وتنسيق المواقف.

ووفقًا للإعلان المشترك، "عُقدت الاثنين في القاهرة، أعمال الجولة الثالثة لاجتماعات آلية 2+2 التشاورية لوزراء الخارجية والري بين مصر والسودان برئاسة من مصر (وزير الخارجية) بدر عبد العاطي و(وزير الري) هاني سويلم ومن السودان (وزير الخارجية) محي الدين سالم و(وزير الري) عصمت قرشي".

