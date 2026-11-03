محاكمة 3 متهمين بخلية داعش المطرية.. بعد قليل

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، بعد قليل، محاكمة 3 متهمين بخلية داعش المطرية، في القضية رقم 4414 لسنة 2026 جنايات المطرية، المقيدة برقم 4649 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا.

هيئة المحكمة

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وائل عمران والدكتور أحمد خلف الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

تحقيقات النيابة العامة

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام للمتهم الأول بتولي قيادة جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

تمويل جماعة إرهابية

وأضافت التحقيقات قيام المتهم بتمويل الإرهاب والتحريض على ارتكاب عمليات إرهابية، ووجه للمتهمين الثاني والثالث تهمة الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهما بأغراضها.