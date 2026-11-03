أسعار السلع الغذائية في مصر اليوم الثلاثاء: الأرز بـ35 جنيها والعدس يتراجع

تباينت أسعار السلع الغذائية الأساسية بالأسواق المصرية اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026، بحسب أحدث تحديث لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

سجلت بعض السلع تراجعًا ملحوظًا، بينما واصلت أخرى ارتفاعًا طفيفًا.

أسعار الأرز والفول والدقيق اليوم في مصر

سجل متوسط سعر الأرز المعبأ نحو 35.02 جنيه للكيلو، بتراجع قدره 0.45 جنيه بنسبة 1.27%، وتراوحت الأسعار بين 31.73 جنيه و38.68 جنيه.

وبلغ متوسط سعر الفول المعبأ نحو 61.89 جنيه للكيلو، بانخفاض 0.45 جنيه بنسبة 0.72%.

أما الدقيق المعبأ فسجل حوالي 27.53 جنيه للكيلو، منخفضًا 0.10 جنيه بنسبة 0.36%.

سعر زيت عباد الشمس اليوم

سجل زيت عباد الشمس في أحد الأصناف نحو 106.64 جنيه للتر بزيادة 0.88 جنيه بنسبة 0.83%، وتراوحت الأسعار بين 104.52 و108.70 جنيه. وسجل صنف آخر من زيت عباد الشمس نحو 105.40 جنيه للتر بتراجع 0.36 جنيه بنسبة 0.34%.

أسعار السكر اليوم

بلغ متوسط سعر السكر المعبأ 35.36 جنيه للكيلو، بزيادة 0.26 جنيه بنسبة 0.74%، ويتراوح بين 34.33 و37.35 جنيه.

أسعار المكرونة اليوم

وفي سوق المكرونة، سجلت عبوة 400 جرام متوسط 23.78 جنيه، بتراجع حاد بلغ 5.42 جنيه بنسبة 18.56%، وتراوحت الأسعار بين 15.62 و37.50 جنيه.

أما عبوة الكيلو فبلغ متوسطها 29.25 جنيه بزيادة طفيفة 0.05 جنيه بنسبة 0.17%.

أسعار العدس اليوم

سجل العدس المعبأ (الصحيح) في أحد الأصناف 69.83 جنيه للكيلو بزيادة 0.82 جنيه بنسبة 1.19%، بينما بلغ متوسط صنف آخر 64.54 جنيه بتراجع 4.47 جنيه بنسبة 6.48%.

وتراوحت أسعار العدس اليوم بين 64.54 و69.83 جنيه.