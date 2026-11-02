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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار السلع الغذائية اليوم الإثنين: الأرز يرتفع والزيت والعدس والمكرونة تتراجع

أسعار السلع الغذائية الأساسية
أسعار السلع الغذائية الأساسية
علياء فوزى

شهدت أسعار السلع الغذائية الأساسية في مصر تباينًا  اليوم الإثنين 2 نوفمبر 2026، إذ تراجعت أسعار معظم السلع، بينما سجل الأرز المعبأ ارتفاعًا طفيفًا، وذلك بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أسعار الأرز والسكر والدقيق اليوم

سجل متوسط سعر الأرز المعبأ نحو 35.47 جنيه للكيلو، بزيادة قدرها 0.39 جنيه وبنسبة 1.11%. 

وتراوحت الأسعار في الأسواق بين 32.45 و39.09 جنيه للكيلو. 

أما السكر المعبأ فتراجع متوسط سعره إلى 35.1 جنيه للكيلو بانخفاض 0.84 جنيه 2.34%، وتراوح بين 33.95 و36.67 جنيه.

وانخفض الدقيق المعبأ إلى 27.63 جنيه للكيلو بتراجع 0.9 جنيه 3.15%.

الفول: انخفاض بنسبة 1.86%

بلغ متوسط سعر الفول المعبأ 62.34 جنيه للكيلو، متراجعًا 1.18 جنيه بنسبة 1.86%.

زيت عباد الشمس: تراجع بعد قمة الأسبوع الماضي

انخفض متوسط سعر زيت عباد الشمس (أصناف متنوعة) إلى 105.76 جنيه للتر، بتراجع 2.33 جنيه 2.16%، وتراوحت الأسعار بين 102.8 و107.56 جنيه.

وسجلت أصناف أخرى لزيت عباد الشمس سعرًا عند 102.8 جنيه للتر بانخفاض 5.29 جنيه 4.89%.

المكرونة: أكبر تراجع بين السلع

سجلت المكرونة أكبر انخفاض بين السلع، إذ بلغ سعرها بوزن 400 جرام نحو 25.04 جنيه، بتراجع 5.22 جنيه 17.25% ، مع نطاق سعري واسع بين 15.81 و36.88 جنيه.

فيما سجل سعر المكرونة نحو 29.2 جنيه للكيلو، بانخفاض 1.06 جنيه 3.5%.

العدس: تراجع كبير عن قمة أبريل

انخفض متوسط سعر العدس المعبأ (الصحيح) إلى 69.01 جنيه للكيلو، بتراجع 2.03 جنيه 2.86%، وتراوح متوسط الأسعار بين 63.09 و69.01 جنيه.

أسعار السلع الغذائية سعر الأرز اليوم سعر السكر سعر زيت عباد الشمس سعر المكرونة سعر العدس

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