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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ارتفاع الفول وتراجع الأرز.. أسعار السلع الغذائية في مصر اليوم الأربعاء

أسعار السلع الغذائية في مصر
أسعار السلع الغذائية في مصر
علياء فوزى

شهدت أسعار السلع الغذائية الأساسية تباينا اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026 في الأسواق المصرية، وفقا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

و ارتفع سعر الفول بنحو 4.85% بينما تراجع الأرز بنسبة 2.75%، وذلك وفقًا لمتوسطات الأسعار المسجلة اليوم.

سعر الفول المعبأ اليوم في مصر

بلغ متوسط سعر كيلو الفول المعبأ اليوم 63.97 جنيه، مرتفعًا بمقدار 2.96 جنيه عن آخر تسعير مسجل، بنسبة زيادة 4.85%.

وسجل الفول المعبأ السعر نفسه كحد أدنى وأقصى عند 63.97 جنيه، ما يشير إلى توحيد السعر المسجل اليوم.

سعر الأرز المعبأ اليوم في مصر

سجل متوسط سعر كيلو الأرز المعبأ اليوم 33.89 جنيه، متراجعًا بمقدار 96 قرشًا بنسبة 2.75%.

وتراوح سعر الكيلو بين 27.74 جنيه كحد أدنى و38.17 جنيه كحد أقصى، بحسب اختلاف العلامة التجارية ومنافذ البيع.

سجل السكر المعبأ نحو 31.06 جنيه للكيلو، بتراجع 4.48 جنيه (12.61%)، ويتراوح بين 29.07 و37.31 جنيه.

وبلغ سعر الدقيق المعبأ حوالي 27.23 جنيه للكيلو، بارتفاع طفيف بلغ 24 قرشًا (0.89%).

فيما تراوح سعر العدس المعبأ (صحيح) بين 62.27 و64.20 جنيه للكيلو، بتراجع يصل إلى 5.35 جنيه (7.91%).

وتراوح زيت عباد الشمس بين 98.69 و102.28 جنيه للتر، وتتراوح الأسعار عمومًا بين 96.34 و105.36 جنيه

بينما بلغ سعر كيلو المكرونة المعبأة نحو 29.31 جنيه بارتفاع 81 قرشًا، بينما تسجل عبوة 400 جرام نحو 24.42 جنيه بتراجع 4.08 جنيه.

لماذا تختلف الأسعار من مكان لآخر؟

تختلف أسعار الفول والأرز بين منفذ بيع وآخر بحسب العلامة التجارية ونوع العبوة وحجمها، فضلًا عن تفاوت تكاليف النقل والتخزين بين المحافظات.


 

أسعار السلع الغذائية سعر الفول سعر الفول والأرز سعر المكرونة سعر الزيت

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