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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تراجع أسعار البيض والسكر.. والزيت يرتفع 11 جنيه .. مفاجأة في أسعار السلع الغذائية اليوم

تراجع أسعار البيض اليوم وارتفاع أسعار زيوت الطعام في الأسواق
تراجع أسعار البيض اليوم وارتفاع أسعار زيوت الطعام في الأسواق
رانيا أيمن

شهدت أسعار السلع الأساسية حالة من التباين الحاد مع بداية تعاملات اليوم الإثنين 19 أكتوبر 2026 في الأسواق، حيث تراجعت أسعار عدد من السلع أبرزها البيض والسكر، بينما ارتفعت سلع أخرى بقوة وعلى رأسها زيت عباد الشمس، الذي سجل أكبر زيادة بين السلع اليوم بعدما قفز بقيمة 11 جنيهاً مرة واحدة، بينما سجلت كرتونة البيض أكبر انخفاض بين السلع بعدما تراجعت بقيمة 5 جنيهات، وسط حالة من الترقب بين المواطنين قبل النزول للأسواق.

أسعار البيض اليوم في الأسواق

سجلت أسعار البيض اليوم تبايناً في الأسواق، حيث تراجعت كرتونة البيض العادية لتسجل 117.52 جنيهاً بتراجع قدره 5.06 جنيه عن أمس،

وتراجعت كرتونة البيض البلدي 30 بيضة لتسجل 134.77 جنيه بتراجع قدره 3.14 جنيه،

وتراجعت سعر البيضة الحمراء الواحدة لتسجل 4.78 جنيه بتراجع قرشين.

أسعار البيض في مصر اليوم

في المقابل، ارتفعت سعر البيضة البيضاء الواحدة لتسجل 4.72 جنيه بزيادة قرش واحد، 

وارتفعت سعر البيضة البلدي الواحدة لتسجل 5.25 جنيه بزيادة 7 قروش.

أسعار السلع التي انخفضت أليوم

انخفضت أسعار 3 سلع فقط اليوم مقارنة بأسعار أمس، وجاءت كالتالي:

تراجع سعر السكر المعبأ كيلو ليسجل 35.17 جنيه بانخفاض 28 قرشاً.

تراجعت المكرونة المعبأة 400 جرام لتسجل 24.09 جنيه بانخفاض 3.13 جنيه.

تراجع العدس المعبأ صحيح كيلو ليسجل 62.67 جنيه بانخفاض 1.98 جنيه.

أسعار السلع التي ارتفعت اليوم

شهدت أغلب السلع الأساسية ارتفاعاً اليوم مقارنة بأسعار أمس، وجاءت كالتالي:

ارتفع سعر الأرز المعبأ كيلو ليسجل 34.94 جنيه بزيادة 10 قروش.

ارتفع سعر الفول المعبأ كيلو ليسجل 61.96 جنيه بزيادة 4.66 جنيه.

ارتفع سعر الدقيق المعبأ كيلو ليسجل 27.49 جنيه بزيادة 72 قرشاً.

ارتفع سعر زيت عباد الشمس لتر ليسجل 103.61 جنيه بزيادة 10.99 جنيه، وارتفع نوع آخر منه ليسجل 99.75 جنيه بزيادة 7.13 جنيه.

ارتفع سعر المكرونة المعبأة كيلو ليسجل 28.75 جنيه بزيادة 1.53 جنيه، وارتفعت المكرونة السائبة كيلو لتسجل 26.43 جنيه بزيادة 77 قرشاً.

ارتفع العدس المعبأ صحيح كيلو ليسجل 67.83 جنيه بزيادة 3.18 جنيه.

ارتفع الفول المجروش المعبأ كيلو ليسجل 62.15 جنيه بزيادة 5.44 جنيه.

ارتفع العدس الأصفر المعبأ كيلو ليسجل 68.09 جنيه بزيادة 2.45 جنيه.

ارتفع زيت الذرة لتر ليسجل 124.89 جنيه بزيادة 8.02 جنيه.

وارتفع كيلو الشاي ليسجل 242 جنيهاً بزيادة 3.26 جنيه، وارتفع شاي العروسة 40 جرام ليسجل 10.88 جنيه بزيادة 21 قرشاً، وارتفع شاي ليبتون 40 جرام ليسجل 12.85 جنيه بزيادة 37 قرشاً.

السلع أسعار السلع اليوم أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم في الأسواق سعر كرتونة البيض اليوم سعر السكر اليوم سعر الأرز اليوم سعر الشاي اليوم سعر الدقيق اليوم

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