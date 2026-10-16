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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

التموين تواصل طرح 30 سلعة بأسعار مخفضة ضمن مبادرة خفض الأسعار

أسعار السلع
أسعار السلع
محمد صبيح

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع، من خلال طرح مجموعة متنوعة من السلع الأساسية والغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة عبر 284 منفذًا على مستوى الجمهورية، في إطار جهود الدولة لزيادة المعروض، وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وتعزيز استقرار الأسواق.

وأكد شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، استمرار جهود الوزارة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان توافر السلع المطروحة ضمن المبادرة وانتظام ضخها في المنافذ المشاركة بمختلف المحافظات، بما يلبي احتياجات المواطنين. وأشار إلى استمرار المتابعة للتأكد من الالتزام بالأسعار المخفضة، وجودة السلع، وتوافر الكميات المناسبة منها.

انتظام طرح السلع في المنافذ

وفي هذا الإطار، تتابع غرفة عمليات مركزية برئاسة وزير التموين تنفيذ المبادرة على أرض الواقع، ورصد انتظام طرح السلع في المنافذ المشاركة، والتأكد من توافرها بالأسعار المخفضة، بما يسهم في سرعة التعامل مع أي ملاحظات أو معوقات قد تؤثر في تنفيذ المبادرة.

وتضم قائمة السلع المطروحة ضمن المبادرة 30 سلعة بأسعار مخفضة، تشمل: السكر المعبأ وزن 1 كجم بسعر 25 جنيهًا، والأرز المعبأ وزن 1 كجم بسعر 25 جنيهًا، والدقيق المعبأ وزن 1 كجم بسعر 20 جنيهًا، والزيت الخليط عبوة 700 مل بسعر 50 جنيهًا، والمكرونة وزن 350 جم بسعر 9 جنيهات، والصلصة وزن 300 جم بسعر 14 جنيهًا، والشاي الناعم وزن 40 جم بسعر 5 جنيهات، والجبنة البيضاء المعبأة تتراباك بأوزان 80 جم بسعر 5 جنيهات، و125 جم بسعر 7 جنيهات، و250 جم بسعر 14 جنيهًا، والحلاوة الطحينية السادة وزن 40 جم بسعر 4 جنيهات، والمربى بأنواعها وزن 300 جم بسعر 20 جنيهًا، واللبن كامل الدسم عبوة 1 لتر بسعر 44 جنيهًا، واللبن البودرة وزن 100 جم بسعر 25 جنيهًا، والمسلى الصناعي في عبوة ظرف وزن 350 جم بسعر 40 جنيهًا، وفي برطمان وزن 700 جم بسعر 70 جنيهًا، وملح الطعام وزن 300 جم بسعر جنيه واحد و50 قرشًا، والتونة المفتتة وزن 140 جم بسعر 24 جنيهًا، ومرقة الدجاج، علبة 8 مكعبات، بسعر 13 جنيهًا، والعدس الأصفر وزن 500 جم بسعر 22 جنيهًا و50 قرشًا، والعدس بجبة وزن 500 جم بسعر 20 جنيهًا، واللوبيا وزن 500 جم بسعر 26 جنيهًا و50 قرشًا، والفول وزن 500 جم بسعر 16 جنيهًا و50 قرشًا، والخل بتركيز 5% عبوة 900 مل بسعر 10 جنيهات، ومسحوق الغسيل اليدوي وزن 60 جم بسعر 4 جنيهات و50 قرشًا، وسائل غسيل الأواني وزن 70–80 جم بسعر 3 جنيهات، وصابون التواليت وزن 125 جم بسعر 14 جنيهًا، ومسحوق الغسيل اليدوي وزن 800 جم بسعر 33 جنيهًا، ومسحوق الغسيل الأوتوماتيك وزن 800 جم بسعر 45 جنيهًا، والبسكويت السادة أو بالملح بسعر جنيهين للقطعة.

وتُطرح السلع من خلال المجمعات الاستهلاكية ومنافذ كارى اون CAARY ON ومنافذ «جمعيتي» والبدالين التموينيين المشاركين، إلى جانب المنافذ الأخرى المنضمة للمبادرة، مع مواصلة التوسع في قنوات إتاحتها لتيسير حصول المواطنين عليها في مختلف المناطق والمحافظات.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار المتابعة الرقابية للمنافذ المشاركة، للتحقق من الالتزام بالأسعار المخفضة، وجودة السلع، وانتظام توافرها، وسرعة التعامل مع أي مخالفات أو نقص في المعروض، بما يضمن وصول السلع إلى المواطنين بالأسعار المخفضة، ويدعم أهداف المبادرة في تخفيف الأعباء المعيشية واستقرار الأسواق.

وزارة التموين وزارة التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية

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