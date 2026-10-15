التموين: مخزون السلع الاستراتيجية يكفي لأشهر والسكر مؤمَّن لنحو 10 أشهر

طمأن مصطفى إسماعيل، نائب رئيس هيئة السلع التموينية، المواطنين بشأن توافر السلع الاستراتيجية في مصر، مؤكدًا أن الدولة تتبع سياسة استباقية لتأمين احتياجات السوق المحلية ومواجهة الأزمات والتقلبات العالمية.

وأوضح إسماعيل أن ملف الأمن الغذائي يمثل أولوية قصوى، مشيرًا إلى أن الدولة وضعت خلال جائحة كورونا عام 2021 خطة طوارئ تضمنت زيادة التعاقدات والمشتريات لتأمين احتياجات المواطنين، وهو ما ساعد على تجاوز تداعيات الجائحة، ثم التعامل مع آثار الحرب الروسية الأوكرانية والتوترات الإقليمية.

مخزون السكر يكفي لنحو 10 أشهر

وأكد نائب رئيس هيئة السلع التموينية أن الدولة تعتمد على مؤشرات الإنذار المبكر والاستعداد للأزمات قبل وقوعها، مشيرًا إلى أن أرصدة السلع الاستراتيجية مؤمَّنة لفترات تمتد لعدة أشهر.

وأضاف أن مخزون بعض السلع، مثل السكر، يكفي لنحو 10 أشهر، في إطار جهود الدولة لضمان توافر السلع الأساسية واستمرار إمداداتها للمواطنين.

الطرق الحديثة تسرّع تدفق السلع

وأشار إسماعيل إلى أن تطوير الطرق والبنية التحتية اللوجستية أسهم في تسريع نقل السلع من الموانئ إلى الصوامع، ثم إلى المطاحن، وصولًا إلى الأسواق والمنافذ المختلفة.

وأوضح أن الوزارة تستخدم أنظمة متطورة، من بينها نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) ومنظومات مبرمجة لتداول الأقماح، بما يساعد على تحسين إدارة عمليات النقل والتخزين وضمان انسيابية حركة السلع.

وشدد على أن تطوير الطرق لم يقتصر أثره على تسهيل حركة المواطنين، بل ساهم أيضًا في دعم منظومة الأمن الغذائي، من خلال تسريع وصول المحاصيل والسلع من الموانئ والمزارع إلى أماكن التخزين والأسواق.