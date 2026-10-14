المركز الإعلامي لوزارة التموين يتفقد منظومة السلع والقمح والسكر بكفر الشيخ

نفذ المركز الإعلامي بوزارة التموين والتجارة الداخلية جولة ميدانية موسعة بمحافظة كفر الشيخ، لمتابعة توافر السلع الغذائية والاستهلاكية، والوقوف على انتظام منظومة التخزين والإمداد والتوزيع، ومتابعة مراحل إنتاج الدقيق التمويني والسكر، وذلك بتوجيهات من الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وبحضور المهندس سامح شبل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة.

وشملت الجولة الجمعية التعاونية الاستهلاكية بمدينة كفر الشيخ، وأحد منافذ «دلتا ماركت» التابعة للشركة العامة لتجارة الجملة، ومخازن الشركة، ومطحن وصومعة كفر الشيخ، ومخازن شركة «بوتاجاسكو»، ومصنع شركة الدلتا للسكر بمدينة الحامول، لمتابعة انتظام التشغيل وتوافر السلع ومستلزمات الإنتاج، والوقوف على مختلف مراحل تداول المنتجات الغذائية.

واطلع وفد المركز الإعلامي، خلال تفقد الجمعية التعاونية الاستهلاكية، على توافر السلع الغذائية والاستهلاكية، وحجم المعروض من المنتجات الأساسية، وحركة البيع والإقبال، ومستويات الأسعار وجودة السلع المعروضة، بما يدعم متابعة دور المنافذ في تلبية احتياجات المواطنين وانتظام الإمدادات.

كما تفقد الوفد أحد منافذ «دلتا ماركت» ومخازن الشركة العامة لتجارة الجملة، لمتابعة توافر السلع الأساسية وانتظام عمليات البيع والتوزيع، والتأكد من إتاحة السلع المطروحة ضمن مبادرة تخفيض الأسعار، التي تشمل 30 سلعة غذائية واستهلاكية.

وشملت الجولة متابعة عمليات استقبال السلع وتخزينها وتجهيزها للتوزيع على المنافذ التابعة للشركة، وانتظام الصرف والإمداد، وحجم المخزون المتاح واحتياجات المنافذ من السلع، بما يسهم في استمرار تدفق المنتجات إلى منافذ البيع.

وفي قطاع الطحن، تفقد وفد المركز الإعلامي مطحن كفر الشيخ التابع لشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا، لمتابعة مراحل استقبال الأقماح وعمليات الطحن وإنتاج الدقيق التمويني، والوقوف على انتظام التشغيل والالتزام بالاشتراطات الفنية المنظمة للإنتاج.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمطحن نحو 350 طنًا يوميًا، ويعمل على مدار 24 ساعة، وينتج الدقيق التمويني بنسبة استخلاص 87.5% المستخدم في إنتاج الخبز البلدي المدعم. كما تفقد الوفد الصومعة التابعة للمطحن، التي تبلغ سعتها التخزينية الإجمالية 30 ألف طن.

ويخدم المطحن احتياجات مركز ومدينة كفر الشيخ ومركز قلين ومركز الرياض وسيدي غازي، من خلال توفير الدقيق اللازم للمخابز وفق منظومة التوزيع المعمول بها.

وتضمنت الجولة كذلك تفقد مصنع شركة الدلتا للسكر بمدينة الحامول، لمتابعة مراحل تصنيع السكر من بنجر السكر، بدءًا من استقبال المحصول وإجراء عمليات التصنيع واستخلاص السكر، وصولًا إلى متابعة المنتجات الثانوية الناتجة عن عملية الإنتاج، والوقوف على انتظام استلام المحصول من المزارعين ومعدلات التشغيل والاستفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن هذه الجولات تأتي في إطار متابعة مختلف حلقات منظومة التجارة الداخلية والأمن الغذائي، بدءًا من تخزين الأقماح وطحنها وإنتاج الدقيق، مرورًا بتصنيع السكر وتداول السلع وتوزيعها، وصولًا إلى منافذ البيع والخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضافت الوزارة أن الجولات تستهدف متابعة انتظام التشغيل وتوافر السلع ومستلزمات الإنتاج، ورصد المعوقات التي قد تؤثر في كفاءة منظومة الإمداد والتوزيع، بما يدعم جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وتحسين مستوى الخدمات التموينية وضمان إتاحة السلع الأساسية للمواطنين.