قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبو الغيط: مصر شهدت إنجازات في مختلف القطاعات خلال عهد الرئيس السيسي
أبو الغيط: الشعب المصري أنقذ مصر في 30 يونيو كما فعل بحرب أكتوبر
أبو الغيط: الرئيس السيسي تصدى لتحدي إنقاذ الدولة بعزيمة وإرادة قوية
رد حاسم من السادات.. أبو الغيط يكشف كواليس طرح مصري للانسحاب الإسرائيلي قبل حرب أكتوبر
التشاور الاجتماعي يوصي بمد الدورة النقابية لمدة عام آخر
مفاجآت بالجملة في تشكيل ليفربول أمام لاسك بدوري الأبطال
فرانس برس: السعودية تؤجّل بطولة «Six Kings Slam» العالمية للتنس بعد هجمات الفصائل المسلحة
«أبو الغيط» عن زيارة الرئيس السيسي الآسيوية: مصر تستحق أن تقف بين النمور الآسيوية بالمستوى نفسه
أبو الغيط: الاستراتيجية المصرية جمعت بين القوة العسكرية والدبلوماسية لاستعادة سيناء
«كان نفسي يكون عايش ليقول عندكم السيسي».. كيسنجر يشيد بالقادة العظام لمصر
أبي أحمد يُشعل القرن الأفريقي .. حشود عسكرية إثيوبية تتجه إلى الحدود الإرتيرية
وزير الحرب الأمريكي: مسئوليتي أنا وترامب ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

المركز الإعلامي لوزارة التموين يتفقد منظومة السلع والقمح والسكر بكفر الشيخ

وزارة التموين
وزارة التموين
أ ش أ

 نفذ المركز الإعلامي بوزارة التموين والتجارة الداخلية جولة ميدانية موسعة بمحافظة كفر الشيخ، لمتابعة توافر السلع الغذائية والاستهلاكية، والوقوف على انتظام منظومة التخزين والإمداد والتوزيع، ومتابعة مراحل إنتاج الدقيق التمويني والسكر، وذلك بتوجيهات من الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وبحضور المهندس سامح شبل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة.

وشملت الجولة الجمعية التعاونية الاستهلاكية بمدينة كفر الشيخ، وأحد منافذ «دلتا ماركت» التابعة للشركة العامة لتجارة الجملة، ومخازن الشركة، ومطحن وصومعة كفر الشيخ، ومخازن شركة «بوتاجاسكو»، ومصنع شركة الدلتا للسكر بمدينة الحامول، لمتابعة انتظام التشغيل وتوافر السلع ومستلزمات الإنتاج، والوقوف على مختلف مراحل تداول المنتجات الغذائية.

واطلع وفد المركز الإعلامي، خلال تفقد الجمعية التعاونية الاستهلاكية، على توافر السلع الغذائية والاستهلاكية، وحجم المعروض من المنتجات الأساسية، وحركة البيع والإقبال، ومستويات الأسعار وجودة السلع المعروضة، بما يدعم متابعة دور المنافذ في تلبية احتياجات المواطنين وانتظام الإمدادات.

كما تفقد الوفد أحد منافذ «دلتا ماركت» ومخازن الشركة العامة لتجارة الجملة، لمتابعة توافر السلع الأساسية وانتظام عمليات البيع والتوزيع، والتأكد من إتاحة السلع المطروحة ضمن مبادرة تخفيض الأسعار، التي تشمل 30 سلعة غذائية واستهلاكية.

وشملت الجولة متابعة عمليات استقبال السلع وتخزينها وتجهيزها للتوزيع على المنافذ التابعة للشركة، وانتظام الصرف والإمداد، وحجم المخزون المتاح واحتياجات المنافذ من السلع، بما يسهم في استمرار تدفق المنتجات إلى منافذ البيع.

وفي قطاع الطحن، تفقد وفد المركز الإعلامي مطحن كفر الشيخ التابع لشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا، لمتابعة مراحل استقبال الأقماح وعمليات الطحن وإنتاج الدقيق التمويني، والوقوف على انتظام التشغيل والالتزام بالاشتراطات الفنية المنظمة للإنتاج.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمطحن نحو 350 طنًا يوميًا، ويعمل على مدار 24 ساعة، وينتج الدقيق التمويني بنسبة استخلاص 87.5% المستخدم في إنتاج الخبز البلدي المدعم. كما تفقد الوفد الصومعة التابعة للمطحن، التي تبلغ سعتها التخزينية الإجمالية 30 ألف طن.

ويخدم المطحن احتياجات مركز ومدينة كفر الشيخ ومركز قلين ومركز الرياض وسيدي غازي، من خلال توفير الدقيق اللازم للمخابز وفق منظومة التوزيع المعمول بها.

وتضمنت الجولة كذلك تفقد مصنع شركة الدلتا للسكر بمدينة الحامول، لمتابعة مراحل تصنيع السكر من بنجر السكر، بدءًا من استقبال المحصول وإجراء عمليات التصنيع واستخلاص السكر، وصولًا إلى متابعة المنتجات الثانوية الناتجة عن عملية الإنتاج، والوقوف على انتظام استلام المحصول من المزارعين ومعدلات التشغيل والاستفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن هذه الجولات تأتي في إطار متابعة مختلف حلقات منظومة التجارة الداخلية والأمن الغذائي، بدءًا من تخزين الأقماح وطحنها وإنتاج الدقيق، مرورًا بتصنيع السكر وتداول السلع وتوزيعها، وصولًا إلى منافذ البيع والخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضافت الوزارة أن الجولات تستهدف متابعة انتظام التشغيل وتوافر السلع ومستلزمات الإنتاج، ورصد المعوقات التي قد تؤثر في كفاءة منظومة الإمداد والتوزيع، بما يدعم جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وتحسين مستوى الخدمات التموينية وضمان إتاحة السلع الأساسية للمواطنين.

المركز الإعلامي بوزارة التموين جولة متابعة السلع الغذائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة البترول

أول رد من الوزارة على ضبط مسؤولين في شركات بترول بتهمة تلقي رشوة

ارتفاع مستمر في سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء في البنوك

ارتفاع جديد.. سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنوك مع بداية التعاملات الصباحية

الذهب

عيار 21 بكام؟ أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 14 أكتوبر

صورة ارشيفية

تقلبات جوية حادة.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من طقس اليوم

حالة الطقس

تقلبات الخريف تبدأ بصدمة دافئة .. الأرصاد تحذّر من حالة الطقس اليوم الأربعاء

اكتشاف اثري سمنود

أول رد.. مدير آثار الغربية يكشف تفاصيل العثور على تمثالين ملكيين بقرية بهبيت الحجارة

تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة مضيفة الطيران عزة رمزي

توفيت في هجوم مطار الرياض.. تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة مضيفة الطيران عزة رمزي

وزير التربية والتعليم

أزمة بتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2027.. الأهالي: السيستم واقع والكود مابيوصلش

ترشيحاتنا

البنك المركزي الأوغندي

البنك المركزي الأوغندي يرفع سعر الفائدة إلى 12% لوقف تراجع العملة

مجلس الوزراء

مجلس الوزراء يوافق على استكمال صرف تعويضات نزع الملكية لمشروع القطار الكهربائي السريع

ارتفاع التضخم السنوي في الولايات المتحدة

ارتفاع التضخم السنوي في الولايات المتحدة إلى 3.7% خلال سبتمبر مع قفزة أسعار البنزين

بالصور

هيفاء وهبي وبسنت شوقي ..الفستان الأبيض بالدانتيل يخطف الأنظار | أي إطلالة كانت الأجمل؟

هيفاء وهبى و بسنت شوقى..الفستان الأبيض بالدانتيل يخطف الأنظار | أي إطلالة كانت الأجمل؟
هيفاء وهبى و بسنت شوقى..الفستان الأبيض بالدانتيل يخطف الأنظار | أي إطلالة كانت الأجمل؟
هيفاء وهبى و بسنت شوقى..الفستان الأبيض بالدانتيل يخطف الأنظار | أي إطلالة كانت الأجمل؟

أمينة خليل تثير الجدل بإطلالة ملفتة وجريئة

أمينة خليل تثير الجدل بإطلالة ملفتة وجريئة
أمينة خليل تثير الجدل بإطلالة ملفتة وجريئة
أمينة خليل تثير الجدل بإطلالة ملفتة وجريئة

سعر جرام الذهب عيار 21 بعد التراجع.. بكام الجنيه والسبيكة؟

سعر الذهب اليوم في مصر
سعر الذهب اليوم في مصر
سعر الذهب اليوم في مصر

نور اللبنانية تبرز جمالها بمكياج ناعم

نور اللبنانية تبرز جمالها بمكياج ناعم
نور اللبنانية تبرز جمالها بمكياج ناعم
نور اللبنانية تبرز جمالها بمكياج ناعم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد