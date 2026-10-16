تموين الإسماعيلية يضبط ١٢٥ مخالفة خلال حملات رقابية على المخابز والأسواق

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية حملات رقابية مكثفة على المخابز البلدية والأسواق والأنشطة التموينية بمختلف أنحاء المحافظة، أسفرت عن ضبط ١٢٥ مخالفة تموينية، من بينها ضبط أحد المخابز لتصرفه في ربع طن من الدقيق البلدي المدعم، في إطار جهود محافظة الإسماعيلية لإحكام الرقابة على الأسواق والمخابز، وضمان وصول الدعم لمستحقيه وحماية حقوق المواطنين.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء أ.ح نبيل حسب الله، محافظ الإسماعيلية، وتعليمات مجدي عبد الكريم عامر، وكيل وزارة التموين بالإسماعيلية، بتكثيف الحملات الرقابية والتأكد من الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية المنظمة للأسواق.

وأسفرت الحملات في مجال الرقابة على المخابز عن ضبط مخالفات متنوعة، شملت إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وناقص الوزن، وعدم نظافة أدوات العجن، وعدم وجود الموازين واللوحات الإعلانية، إلى جانب مخالفات تتعلق ببيع الخبز السياحي بأزيد من السعر الرسمي وعدم الإعلان عن أسعاره.

وفي مجال الرقابة على الأسواق، تم ضبط ٣٥ مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار، و٤٠ مخالفة لعدم حمل شهادات صحية، و٤ مخالفات لبيع السجائر بأزيد من السعر الرسمي، فضلًا عن مخالفات لعدم الإعلان عن المخازن، وإقامة أوكازيون دون تصريح، وعدم استخدام اللغة العربية في البيانات التجارية، وعرض لحوم مكشوفة للبيع.

كما شملت الحملات الرقابة على البدالين التموينيين، حيث تم ضبط ٨ مخالفات للتوقف عن ممارسة النشاط، و١٠ مخالفات لعدم وجود اللوحات الإعلانية، ومخالفة لعدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية.

وأكد وكيل وزارة التموين بالإسماعيلية استمرار الحملات الرقابية بشكل يومي، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس حقوق المواطنين أو تتعلق بالتلاعب بالسلع المدعمة أو تهدد سلامة الغذاء، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما ناشد المواطنين التعاون مع الأجهزة الرقابية والإبلاغ عن أي ممارسات تتعلق بالغش التجاري أو التلاعب بالأسعار أو السلع التموينية، بما يسهم في ضبط الأسواق وحماية المستهلك.