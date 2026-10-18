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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ارتفاع 7 جنيهات في كرتونة البيض.. وانخفاض الزيوت 25 جنيها.. ماذا يحدث لأسعار السلع في الأسواق؟

أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم في الأسواق
أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم في الأسواق
رانيا أيمن

شهدت أسعار السلع الأساسية حالة من التباين مع بداية تعاملات اليوم الأحد 18 أكتوبر 2026 في الأسواق، حيث ارتفعت بعض السلع بقوة، بينما تراجعت سلع أخرى بشكل ملحوظ.

وسجلت كرتونة البيض أعلى زيادة بين السلع اليوم، بينما سجل زيت عباد الشمس أكبر انخفاض بين السلع الأساسية، وسط حالة من الترقب بين المواطنين قبل النزول للأسواق.

أسعار البيض اليوم في الأسواق

سجلت أسعار البيض اليوم الأحد 18 أكتوبر تبايناً ملحوظاً في الأسواق، حيث ارتفعت كرتونة البيض العادية لتصل إلى 122.58 جنيهاً بزيادة قدرها 7.04 جنيه عن أمس.

كما ارتفعت كرتونة البيض البلدي 30 بيضة لتسجل 137.91 جنيهاً بزيادة 72 قرشاً، 

أسعار البيض في مصر اليوم

وارتفعت سعر البيضة الحمراء الواحدة لتسجل 4.80 جنيه بزيادة قرشين.

في المقابل، تراجعت سعر البيضة البيضاء الواحدة لتسجل 4.71 جنيه بانخفاض 4 قروش،

وتراجعت سعر البيضة البلدي الواحدة لتسجل 5.18 جنيه بانخفاض 25 قرشاً.

أسعار السلع التي انخفضت اليوم

شهدت عدد من السلع الأساسية انخفاضاً اليوم مقارنة بأسعار أمس، وجاءت كالتالي:

تراجع سعر الأرز المعبأ كيلو ليسجل 34.84 جنيه بانخفاض 16 قرشاً.

تراجع سعر الفول المعبأ كيلو ليسجل 57.3 جنيه بانخفاض 7.44 جنيه.

تراجع سعر الدقيق المعبأ كيلو ليسجل 26.77 جنيه بانخفاض 1.69 جنيه.

الزيوت

وتراجع سعر زيت عباد الشمس لتر ليسجل 92.62 جنيه بانخفاض 14.36 جنيه، بينما تراجع نوع آخر منه ليسجل 81.95 جنيه بانخفاض 25.03 جنيه.

كما تراجع سعر السكر المعبأ كيلو ليسجل 35.45 جنيه بانخفاض 14 قرشاً.

وتراجعت المكرونة المعبأة 400 جرام لتسجل 23.06 جنيه بانخفاض 7 جنيهات، 

وتراجعت المكرونة المعبأة كيلو لتسجل 27.22 جنيه بانخفاض 2.84 جنيه.

تراجعت المكرونة السائبة كيلو لتسجل 25.66 جنيه بانخفاض 84 قرشاً.

وتراجع العدس المعبأ صحيح كيلو ليسجل 64.65 جنيه بانخفاض 6.84 جنيه، ونوع آخر منه سجل 61.56 جنيه بانخفاض 9.93 جنيه.

كما تراجع الفول المجروش المعبأ كيلو ليسجل 56.71 جنيه بانخفاض 12 جنيهاً.

وتراجع العدس الأصفر المعبأ كيلو ليسجل 65.64 جنيه بانخفاض 2.46 جنيه.

وتراجع زيت الذرة لتر ليسجل 116.87 جنيه بانخفاض 10.39 جنيه.

شاي العروسة

أيضاً تراجع الشاي كيلو ليسجل 238.74 جنيه بانخفاض 10.21 جنيه، وتراجع شاي العروسة 40 جرام ليسجل 10.67 جنيه بانخفاض 38 قرشاً، وتراجع شاي ليبتون 40 جرام ليسجل 12.48 جنيه بانخفاض 40 قرشاً.

أسعار السلع التي ارتفعت اليوم

ارتفعت 3 سلع فقط اليوم مقارنة بأسعار أمس، وهي جميعها من البيض، حيث ارتفعت كرتونة البيض العادية لتسجل 122.58 جنيه بزيادة 7.04 جنيه، وارتفعت كرتونة البيض البلدي 30 بيضة لتسجل 137.91 جنيه بزيادة 72 قرشاً، وارتفعت البيضة الحمراء الواحدة لتسجل 4.80 جنيه بزيادة قرشين.

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