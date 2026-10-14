كرتونة البيض البلدي ترتفع 5 جنيهات وقفزة في أسعار الزيت.. تعرّف على أسعار السلع الغذائية اليوم بالأسواق

شهدت أسعار السلع الغذائية الأساسية صباح اليوم الأربعاء حركة تباين ملحوظة في حركة الأسعار بين الارتفاع والانخفاض مقارنة بأسعار الأيام الماضية، وحققت بعض السلع الغذائية تراجعاً كبيراً وملموساً تصدرها مكرونة معبأة 400 جرام بانخفاض بلغ 3.99 جنيه، والعدس المعبأ بانخفاض قدره 4.69 جنيه، والشاي بالأنواع والعبوات المختلفة. في المقابل، شهدت سلع أخرى قفزات وسجلت ارتفاعات تصدرها زيت الذرة بزيادة بلغت 4.50 جنيه، وزيت عباد الشمس بزيادة قدرها 3.87 جنيه، إلى جانب ارتفاع طفيف في أسعار بعض أنواع البيض.

أسعار البيض اليوم

سجل متوسط سعر كرتونة البيض اليوم 122.77 جنيه بعد زيادة قدرها 1.47 جنيه.

سجل سعر البيضة الواحدة من البيض الأبيض اليوم 4.65 جنيه مع استقرار السعر دون تغير.

سجل سعر البيضة الواحدة من البيض الأحمر اليوم 4.73 جنيه بعد انخفاض قدره 0.03 جنيه.

سجل سعر كرتونة البيض البلدي (30 بيضة) اليوم 136.92 جنيه بعد زيادة قدرها 5.51 جنيه.

سجل سعر البيضة الواحدة من البيض البلدي اليوم 5.08 جنيه بعد انخفاض قدره 0.10 جنيه.

أسعار السلع التي انخفضت اليوم

سجل سعر كيلو الفول المعبأ اليوم 61.63 جنيه بعد انخفاض قدره 0.12 جنيه.

سجل سعر كيلو الدقيق المعبأ اليوم 26.24 جنيه بعد انخفاض قدره 0.08 جنيه.

سجل سعر كيلو السكر المعبأ اليوم 34.20 جنيه بعد انخفاض قدره 0.28 جنيه.

سجل سعر عبوة مكرونة معبأة 400 جرام اليوم 23.88 جنيه بعد انخفاض قدره 3.99 جنيه.

سجل سعر كيلو العدس المعبأ اليوم 64.23 جنيه بعد انخفاض قدره 4.69 جنيه.

سجل سعر كيلو المكرونة السائبة اليوم 26.06 جنيه بعد انخفاض قدره 0.02 جنيه.

سجل سعر عبوة شاي العروسة 40 جرام اليوم 10.69 جنيه بعد انخفاض قدره 0.18 جنيه.

سجل سعر عبوة شاي ليبتون 40 جرام اليوم 12.81 جنيه بعد انخفاض قدره 0.05 جنيه.

سجل سعر كيلو الشاي اليوم 235.74 جنيه بعد انخفاض قدره 2.12 جنيه.

أسعار السلع التي ارتفعت اليوم

سجل سعر لتر زيت عباد الشمس اليوم 105.34 جنيه بعد زيادة قدرها 3.87 جنيه.

سجل سعر كيلو المكرونة المعبأة اليوم 28.23 جنيه بعد زيادة قدرها 0.36 جنيه.

سجل سعر كيلو الفول المعبأ المجروش اليوم 61.21 جنيه بعد زيادة قدرها 0.13 جنيه.

سجل سعر كيلو العدس الأصفر المعبأ اليوم 69.26 جنيه بعد زيادة قدرها 0.12 جنيه.

سجل سعر لتر زيت الذرة اليوم 126.25 جنيه بعد زيادة قدرها 4.50 جنيه.