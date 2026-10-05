تراجع أسعار 15 سلعة غذائية اليوم بالأسواق.. وهذا سعر كيلو الأرز والسكر

شهدت أسعار السلع الغذائية الأساسية في الأسواق المصرية اليوم 4 أكتوبر 2026 موجة متباينة بين التراجع والارتفاع، حيث سيطر الانخفاض على معظم السلع الأساسية بنسب كبيرة، بينما ارتفعت سلعتان فقط، وجاء التراجع الأكبر من نصيب الشاي الذي انخفض أكثر من 10 جنيهات للكيلو، والعدس المعبأ الذي تراجع أكثر من 6 جنيهات، والمكرونة والفول المجروش وزيت عباد الشمس التي سجلت انخفاضات تجاوزت الـ 5 جنيهات، في حين كان الارتفاع الأكبر من نصيب العدس الأصفر الذي زاد 2.24 جنيه، وكرتونة البيض التي ارتفعت 1.78 جنيه.

أسعار البيض اليوم

كرتونة البيض العادي: 116.41 جنيه بارتفاع 1.78 جنيه

البيضة البيضاء الواحدة: 4.60 جنيه بانخفاض 0.09 جنيه

البيضة الحمراء الواحدة: 4.74 جنيه بانخفاض 0.04 جنيه

كرتونة البيض البلدي 30 بيضة: 131.07 جنيه بانخفاض 4.95 جنيه

- البيضة البلدي الواحدة: 5.24 جنيه بانخفاض 0.19 جنيه

أسعار السلع التي انخفضت أليوم

- الأرز المعبأ: 35.13 جنيه للكيلو بانخفاض 0.07 جنيه

- الفول المعبأ: 62.04 جنيه للكيلو بانخفاض 4.05 جنيه

- الدقيق المعبأ: 26.35 جنيه للكيلو بانخفاض 1.85 جنيه

- زيت عباد الشمس: 100.94 جنيه للتر بانخفاض 3.12 جنيه

- السكر المعبأ: 35.09 جنيه للكيلو بانخفاض 1.68 جنيه

- مكرونة معبأة 400 جرام: 24.43 جنيه بانخفاض 5.04 جنيه

مكرونة معبأة كيلو: 28.43 جنيه بانخفاض 1.04 جنيه

- المكرونة السائبة: 25.93 جنيه للكيلو بانخفاض 0.46 جنيه

- الفول المجروش: 62.61 جنيه للكيلو بانخفاض 5.43 جنيه

- العدس المعبأ صحيح: 64.49 جنيه للكيلو بانخفاض 6.36 جنيه

- الشاي الكيلو: 239.44 جنيه بانخفاض 10.96 جنيه وهو أكبر انخفاض اليوم



زيت الذرة 1 لتر: 122.14 جنيه بانخفاض 0.44 جنيه

- شاي العروسة 40 جم: 10.74 جنيه بانخفاض 0.46 جنيه

- شاي ليبتون 40 جم: 12.67 جنيه بانخفاض 0.24 جنيه

أسعار السلع التي ارتفعت اليوم

- العدس الأصفر المعبأ: 69.47 جنيه للكيلو بارتفاع 2.24 جنيه وهو أكبر ارتفاع اليوم

- كرتونة البيض: 116.41 جنيه بارتفاع 1.78 جنيه