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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار السلع الغذائية اليوم الإثنين... تراجع الزيت والسكر والدقيق

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
علياء فوزى

سجلت أسعار عدد من السلع الغذائية الأساسية في الأسواق تراجعاً ملحوظاً خلال مطلع تعاملات الاسبوع الجاري، إذ انخفض الفول والدقيق والسكر والمكرونة وزيت عباد الشمس والعدس وكذلك الأرز.

ويستعرض موقع “صدى البلد” أسعار السلع الغذائية اليوم الإثنين 5 أكتوبر 2026، بحسب آخر تحديثات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أسعار السلع الغذائية اليوم الإثنين

بلغ متوسط سعر كيلو الأرز المعبأ اليوم 35.13 جنيه، بتراجع قدره 7 قروش، أي نحو 0.2% عن آخر قراءة سابقة. وتراوحت الأسعار في الأسواق بين 31.86 جنيه كحد أدنى و38.7 جنيه كحد أعلى للكيلو.

سعر السكر اليوم: انخفاض 4.57%

سجل متوسط سعر كيلو السكر المعبأ 35.09 جنيه، بانخفاض 1.68 جنيه بنسبة 4.57%. وتراوح السعر بين 33.45 و36.86 جنيه للكيلو.

تراجع أسعار الفول والدقيق

انخفض متوسط سعر كيلو الفول المعبأ إلى 62.04 جنيه، بتراجع 4.05 جنيه بنسبة 6.13%.

وسجل كيلو الدقيق المعبأ 26.35 جنيه، بانخفاض 1.85 جنيه بنسبة 6.56%.

الدقيق الأبيض

أسعار أصناف زيت عباد الشمس

بلغ متوسط سعر لتر زيت عباد الشمس (أصناف متنوعة) 100.94 جنيه، بانخفاض 3.12 جنيه بنسبة 3%، وتراوحت الأسعار بين 98.63 و102.91 جنيه. 

وسجل سعر صنف آخر لزيت عباد الشمس نحو 98.63 جنيه للتر، بانخفاض 5.43 جنيه بنسبة 5.22%.

أسعار المكرونة: الأكبر تراجعاً بين السلع

سجلت المكرونة المعبأة أكبر انخفاض بين السلع المرصودة. فبلغ متوسط سعر عبوة 400 جرام 24.43 جنيه، بتراجع 5.04 جنيه بنسبة 17.1%، وتراوحت الأسعار بين 15.15 و36.17 جنيه. أما سعر الكيلو فبلغ 28.43 جنيه، بانخفاض 1.04 جنيه بنسبة 3.53%.

سعر العدس اليوم

بلغ متوسط سعر كيلو العدس المعبأ (الصحيح) 69.67 جنيه، بتراجع 1.18 جنيه بنسبة 1.67%، وتراوحت الأسعار بين 64.49 و69.67 جنيه.

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