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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار السلع الغذائية اليوم السبت.. الأرز بـ 35.2 جنيه للكيلو

أسعار السلع الغذائية
أسعار السلع الغذائية
علياء فوزى

سجلت أسعار السلع الغذائية الأساسية في الأسواق المصرية اليوم السبت 3 أكتوبر 2026 تفاوتاً ملحوظاً بين سلعة وأخرى، إذ ارتفعت أسعار بعض السلع بنسب محدودة، بينما تراجعت أخرى، وفي مقدمتها المكرونة والعدس. 

ويستعرض موقع “صدى البلد” أسعار السلع الغذائية اليوم السبت 3 أكتوبر 2026، وفقا لآخر تحديثات بوابة الأسعار المحلية والعالمية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابعة لمجلس الوزراء.

سعر الأرز اليوم في مصر

بلغ متوسط سعر كيلو الأرز المعبأ اليوم 35.2 جنيه، بارتفاع قدره 14 قرشاً بنسبة 0.4%. وتراوحت الأسعار في الأسواق بين 32 جنيهاً كحد أدنى و39.1 جنيه كحد أقصى. 

سعر الفول اليوم

سجل متوسط سعر كيلو الفول المعبأ 66.09 جنيه، متراجعاً بمقدار 75 قرشاً بنسبة 1.12%. 

سعر الدقيق اليوم

بلغ متوسط سعر كيلو الدقيق المعبأ 28.2 جنيه، بانخفاض قدره 57 قرشاً بنسبة 1.98%.

سعر زيت عباد الشمس اليوم

بلغ متوسط سعر لتر زيت عباد الشمس بأصنافه المتنوعة 104.06 جنيه، بزيادة قدرها 27 قرشاً بنسبة 0.26%، وتراوحت الأسعار بين 103.66 و106.31 جنيه. 

وأيضا سجل سعر صنف آخر من  زيت عباد الشمس نحو106.31 جنيه بارتفاع قدره 2.52 جنيه بنسبة 2.43%.

سعر السكر اليوم

سجل متوسط سعر كيلو السكر المعبأ 36.77 جنيه، متراجعاً بمقدار 63 قرشاً بنسبة 1.68%. وتراوح السعر بين 35.82 جنيه و38.75 جنيه. 

سعر المكرونة اليوم

بلغ متوسط سعر عبوة المكرونة وزن 400 جرام 23.5 جنيه، متراجعاً بمقدار 6.26 جنيه بنسبة 21.03%، وهو أكبر انخفاض بين السلع اليوم. وتراوحت الأسعار بين 15.3 جنيه و36.95 جنيه. 

أما المكرونة المعبأة بالكيلو، فسجل متوسط سعرها 29.47 جنيه، بانخفاض قدره 29 قرشاً بنسبة 0.97%. 

سعر العدس اليوم

سجل متوسط سعر كيلو العدس المعبأ الصحيح 70.85 جنيه، متراجعاً بمقدار 51 قرشاً بنسبة 0.71%، وهو أعلى سعر في نطاق اليوم الذي بدأ من 66.76 جنيه. 

وتتباين أسعار السلع الغذائية في مصر بحسب المنفذ والعلامة التجارية ومنطقة البيع، إذ تختلف الأسعار بين الأسواق الشعبية والسلاسل التجارية الكبرى والمجمعات الاستهلاكية. 

وتتأثر الاسعار أيضا بتكاليف النقل والاستيراد وسعر الصرف وحركة العرض والطلب.

أسعار السلع الغذائية سعر الأرز اليوم سعر الفول سعر زيت عباد الشمس سعر السكر اليوم

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