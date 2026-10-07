انخفاض الأرز والسكر والمكرونة.. تعرف على أسعار السلع الغذائية اليوم الأربعاء

شهدت أسعار عدد من السلع الغذائية الأساسية تراجعًا ملحوظًا في متوسطات الأسعار، بالتزامن مع تحركات متفاوتة في أسعار بعض السلع الأخرى، فيما سجلت أسعار البيض انخفاضًا طفيفًا للكرتونة مع ارتفاع أسعار بعض أنواع البيض بالواحدة.

أسعار البيض اليوم

سجل متوسط سعر كرتونة البيض نحو 115.08 جنيه، بانخفاض 0.40 جنيه.

وبلغ متوسط سعر البيضة البيضاء نحو 4.71 جنيه، بزيادة 0.26 جنيه،

بينما سجلت البيضة الحمراء نحو 4.79 جنيه، بزيادة 0.23 جنيه.

ووصل متوسط سعر كرتونة البيض البلدي إلى 134.78 جنيه، بزيادة 4.42 جنيه،

في حين سجلت البيضة البلدي نحو 5.09 جنيه، بانخفاض 0.06 جنيه.

أسعار السلع الغذائية التي انخفضت اليوم

تراجع متوسط سعر الأرز المعبأ ليسجل 34.07 جنيه للكيلو، بانخفاض 0.80 جنيه.

وانخفض سعر الدقيق المعبأ إلى 24.57 جنيه للكيلو، بتراجع 1.93 جنيه.

وسجل زيت عباد الشمس نحو 98.71 جنيه للتر، بانخفاض 1.89 جنيه.

وتراجع سعر السكر المعبأ إلى 31.72 جنيه للكيلو، بانخفاض 3.43 جنيه.

وانخفض متوسط سعر المكرونة المعبأة 400 جرام إلى 24.72 جنيه، بتراجع 3.46 جنيه.

كما سجلت المكرونة المعبأة للكيلو نحو 28.09 جنيه، بانخفاض 0.09 جنيه.

وتراجع متوسط سعر العدس المعبأ الصحيح إلى 64.94 جنيه للكيلو، بانخفاض 4.39 جنيه، كما سجل متوسط سعره في شريحة الأسعار الأدنى 61.89 جنيه، بتراجع 7.44 جنيه.

وانخفض سعر المكرونة السائبة إلى 24.38 جنيه للكيلو، بتراجع 1.42 جنيه.

وسجل الفول المعبأ المجروش نحو 61.45 جنيه للكيلو، بانخفاض 0.75 جنيه.

وتراجع سعر شاي العروسة 40 جرامًا إلى 10.48 جنيه للعبوة، بانخفاض 0.34 جنيه.

وانخفض سعر شاي ليبتون 40 جرامًا إلى 12.52 جنيه، بتراجع 0.20 جنيه.

وسجل العدس الأصفر المعبأ نحو 64.77 جنيه للكيلو، بانخفاض 5.10 جنيه.

وتراجع سعر زيت الذرة إلى 116.30 جنيه للتر، بانخفاض 6 جنيهات.

كما انخفض متوسط سعر الشاي إلى 233.86 جنيه للكيلو، بتراجع 8.16 جنيه.

أسعار السلع الغذائية التي ارتفعت

ارتفع متوسط سعر الفول المعبأ إلى 63.38 جنيه للكيلو، بزيادة 1.33 جنيه.

كما سجل أحد متوسطات أسعار زيت عباد الشمس نحو 101.40 جنيه للتر، بزيادة 0.80 جنيه.

وبلغ متوسط سعر البيضة البيضاء 4.71 جنيه، بزيادة 0.26 جنيه، فيما سجلت البيضة الحمراء 4.79 جنيه، بزيادة 0.23 جنيه.

كما ارتفع متوسط سعر كرتونة البيض البلدي إلى 134.78 جنيه، بزيادة 4.42 جنيه.