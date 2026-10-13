تخطت 130 جنيهاً.. ارتفاع أسعار البيض وتراجع السكر والأرز| مفاجأة في أسعار السلع اليوم

تشهد أسعار السلع الغذائية الأساسية في الأسواق المصرية حالة من التباين المستمر بين موجات الارتفاع والانخفاض، حيث سجلت بعض السلع الاستراتيجية تراجعًا ملحوظًا مثل الأرز والسكر والمكرونة، بينما شهدت سلع أخرى مثل زيوت الطهي والدقيق موجة من الارتفاع. وتأتي هذه التغيرات وسط متابعة مستمرة من المواطنين لحركة الأسواق وأسعار السلع الأكثر بحثًا واستهلاكًا.

أسعار البيض اليوم

سجل سعر البيض البلدي (كرتونة 30 بيضة) اليوم، الثلاثاء، 131.41 جنيه بزيادة قدرها 1.54 جنيه.

سجل سعر كرتونة البيض اليوم 121.30 جنيه بزيادة قدرها 3.02 جنيهات.

سجل سعر البيض الأبيض (بيضة واحدة) اليوم 4.65 جنيه بزيادة قدرها 0.13 جنيه.

سجل سعر البيض الأحمر (بيضة واحدة) اليوم 4.76 جنيه بزيادة قدرها 0.13 جنيه.

سجل سعر البيض البلدي (بيضة واحدة) اليوم 5.18 جنيه بزيادة قدرها 0.01 جنيه.

أسعار السلع التي انخفضت اليوم

سجل سعر العدس المعبأ صحيح (كيلو) 63.60 جنيه بانخفاض قدره 4.99 جنيهات.

سجل سعر المكرونة المعبأة (400 جرام) 23.97 جنيه بانخفاض قدره 3.97 جنيهات.

سجل سعر السكر المعبأ (كيلو) 34.48 جنيه بانخفاض قدره 0.13 جنيه.

سجل سعر الأرز المعبأ (كيلو) 35.04 جنيه بانخفاض قدره 0.12 جنيه.

سجل سعر الفول المعبأ (كيلو) 61.75 جنيه بانخفاض قدره 0.10 جنيه.

سجل سعر المكرونة المعبأة (كيلو) 27.87 جنيه بانخفاض قدره 0.07 جنيه.

سجل سعر شاي ليبتون (40 جم) 12.86 جنيه بانخفاض قدره 0.06 جنيه.

أسعار السلع التي ارتفعت اليوم

سجل سعر الشاي (كيلو) 237.86 جنيه بزيادة قدرها 2.57 جنيه.

سجل سعر زيت ذرة أصناف متنوعة (لتر) 121.75 جنيه بزيادة قدرها 1.38 جنيه.

سجل سعر زيت عباد الشمس أصناف متنوعة (لتر) 101.47 جنيه بزيادة قدرها 1.36 جنيه.

سجل سعر زيت عباد الشمس أصناف متنوعة (لتر) 100.90 جنيه بزيادة قدرها 0.79 جنيه.

سجل سعر الدقيق المعبأ (كيلو) 26.32 جنيه بزيادة قدرها 0.40 جنيه.

سجل سعر العدس المعبأ صحيح (كيلو) 68.92 جنيه بزيادة قدرها 0.33 جنيه.

سجل سعر عدس أصفر معبأ (كيلو) 69.14 جنيه بزيادة قدرها 0.34 جنيه.

سجل سعر الفول المعبأ مجروش (كيلو) 61.08 جنيه بزيادة قدرها 0.23 جنيه.

سجل سعر المكرونة السائبة (كيلو) 26.08 جنيه بزيادة قدرها 0.20 جنيه.

سجل سعر شاي العروسة (40 جم) 10.87 جنيه بزيادة قدرها 0.02 جنيه.