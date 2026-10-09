أسعار الأرز والفول والدقيق والمكرونة اليوم الجمعة 9 أكتوبر 2026

تشهد أسعار السلع الغذائية الأساسية تفاوتًا في مستوياتها وفقًا لآخر بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، مع تحركات متفاوتة في أسعار الأرز والسكر والزيت والمكرونة والعدس والفول، إلى جانب أسعار البيض والشاي.

وتوضح البيانات المسجلة بتاريخ 7 أكتوبر 2026 متوسط أسعار عدد من السلع الأساسية، وقيمة التغيرات السعرية مقارنة بالفترة السابقة، بما يساعد المواطنين على متابعة تكلفة احتياجاتهم الغذائية.

أسعار السلع الأساسية اليوم

سعر الأرز المعبأ: سجل متوسط سعر الكيلو 34.85 جنيه.

سعر الفول المعبأ: بلغ متوسط سعر الكيلو 61.48 جنيه.

سعر الدقيق المعبأ: سجل متوسط سعر الكيلو 25.44 جنيه.

سعر زيت عباد الشمس: بلغ متوسط سعر اللتر 101.90 جنيه.

سعر زيت الذرة: سجل متوسط سعر اللتر 122.34 جنيه.

سعر السكر المعبأ: بلغ متوسط سعر الكيلو 34 جنيهًا.

سعر المكرونة المعبأة: سجل متوسط سعر الكيلو 27.72 جنيه.

سعر المكرونة المعبأة 400 جرام: بلغ متوسط السعر 24.47 جنيه.

سعر المكرونة السائبة: سجل متوسط سعر الكيلو 25.61 جنيه.

سعر العدس المعبأ الصحيح: بلغ متوسط السعر 60.70 جنيه للكيلو.

سعر العدس الأصفر المعبأ: سجل متوسط سعر الكيلو 70.41 جنيه.

سعر الفول المعبأ المجروش: بلغ متوسط سعر الكيلو 60.24 جنيه.

أسعار البيض اليوم في الأسواق

سعر كرتونة البيض: سجل متوسط السعر 120.15 جنيه.

سعر البيضة البيضاء: بلغ متوسط السعر 4.57 جنيه.

سعر البيضة الحمراء: سجل متوسط السعر 4.70 جنيه.

سعر كرتونة البيض البلدي: بلغ متوسط السعر 131.87 جنيه.

سعر البيضة البلدي: سجل متوسط السعر 5.19 جنيه.

أسعار الشاي اليوم

سعر شاي العروسة 40 جرامًا: سجل متوسط السعر 10.71 جنيه.

سعر شاي ليبتون 40 جرامًا: بلغ متوسط السعر 12.67 جنيه.

سعر الشاي بالكيلو: سجل متوسط السعر 238.17 جنيه.

أبرز التغيرات في أسعار السلع الغذائية

وأظهرت البيانات ارتفاع متوسط سعر زيت الذرة إلى 122.34 جنيه للتر، بزيادة 6.04 جنيه، كما ارتفع متوسط سعر العدس الأصفر المعبأ إلى 70.41 جنيه للكيلو، بزيادة 5.64 جنيه.

وسجل متوسط سعر كرتونة البيض 120.15 جنيه، بارتفاع 5.07 جنيه، بينما زاد متوسط سعر السكر المعبأ إلى 34 جنيهًا للكيلو، بزيادة 2.28 جنيه.

في المقابل، تراجع متوسط سعر العدس المعبأ الصحيح إلى 60.70 جنيه للكيلو، بانخفاض 4.24 جنيه، كما انخفض متوسط سعر المكرونة المعبأة بوزن 400 جرام إلى 24.47 جنيه، بتراجع 3.62 جنيه.

وتعكس هذه المؤشرات اختلاف اتجاهات أسعار السلع الغذائية بين الارتفاع والانخفاض، مع أهمية متابعة تحديثات الأسعار بصورة مستمرة، نظرًا لاختلاف الأسعار الفعلية من منفذ بيع إلى آخر.