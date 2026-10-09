أسعار السلع الغذائية بأسواق الوادي الجديد اليوم الجمعة

تستمر منافذ بيع السلع الغذائية التابعة للوحدات المحلية بمراكز محافظة الوادي الجديد في طرح احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، اليوم الجمعة مع استقرار نسبي في أسعار عدد من المنتجات، وتوفير كميات متنوعة تلبي احتياجات الأسر.

وتضم المنافذ الحكومية تشكيلة من السلع الغذائية والاستهلاكية، تشمل الأرز والسكر والزيوت والسمن والمكرونة والشاي والتونة ومنتجات الألبان، مع استمرار متابعة حركة البيع والتأكد من توافر المنتجات أمام المواطنين .

وبدأت قائمة الأسعار بمنتجات الزيوت والسمن، حيث سجلت زجاجة الزيت وزن لتر 70 جنيهًا، بينما بلغ سعر زجاجة زيت سعة 2.25 لتر نحو 300 جنيه، وسجل برطمان السمن وزن كيلو 125 جنيهًا، في حين بلغ سعر برطمان السمن وزن 2 كيلوجرام نحو 150 جنيهًا.

وفيما يتعلق بمنتجات الألبان والتونة، بلغ سعر 4 علب جبنة وزن ربع كيلو نحو 120 جنيهًا، بينما سجل سعر 4 علب تونة مفتتة بارد 110 جنيهات، وبلغ سعر 3 علب تونة قطع 120 جنيهًا.

وسجلت منتجات الشاي والمكرونة أسعارًا متفاوتة، حيث بلغ سعر باكو الشاي وزن 250 جرامًا 52 جنيهًا، بينما سجلت كرتونة المكرونة 125 جنيهًا.

أما الأرز، فتضمنت القائمة أكثر من وزن، حيث بلغ سعر لفة الأرز وزن كيلو صافي نحو 250 جنيهًا، وبلغ سعر لفة الأرز وزن 800 جرام 200 جنيه، بينما سجلت شكارة الأرز وزن 10 كيلوجرامات نحو 240 جنيهًا، وبلغ سعر الشكارة وزن 25 كيلوجرامًا 550 جنيهًا.

وفي قطاع السكر، بلغ سعر لفة السكر وزن كيلو صافي 230 جنيهًا، بينما سجلت لفة السكر وزن 800 جرام نحو 200 جنيه.

وتوفر منافذ الوحدات المحلية هذه المنتجات ضمن جهود توفير السلع الأساسية للمواطنين، بما يمنح الأسر بدائل متعددة للحصول على احتياجاتها اليومية، خاصة مع استمرار متابعة الأسواق وحركة الأسعار خلال الفترة الحالية.

وتواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة متابعة المنافذ ومعدلات توافر السلع، إلى جانب متابعة حركة البيع والتأكد من استمرار طرح المنتجات بالكميات المناسبة، بما يساعد على تلبية احتياجات المواطنين في مختلف المراكز.