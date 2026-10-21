أسعار السلع الغذائية في مصر اليوم.. الأرز يسجل 35 جنيهًا

تباينت أسعار السلع الغذائية الأساسية في مصر علي مدار تعاملات الأسبوع الجاري.

ونستعرض أسعار السلع الغذائية في السوق المحلي اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026، وفقا لآخر التحديثات المعلنة لبوابة الأسعار المحلية والعالمية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء.

وسجل الأرز المعبأ ارتفاعًا طفيفًا، بينما واصل الفول المعبأ تراجعه عن مستوياته المرتفعة التي بلغها قبل أسابيع.

سعر الأرز اليوم في مصر

سجل متوسط سعر كيلو الأرز المعبأ اليوم نحو 35.06 جنيه، بزيادة قدرها 12 قرشًا عن اليوم السابق، أي بنسبة ارتفاع بلغت 0.34%.

وتراوحت أسعار الأرز المعبأ بين الأسواق والمتاجر المختلفة، حيث بلغ أدنى سعر 31.44 جنيه للكيلو، في حين وصل أعلى سعر إلى 38.81 جنيه، بفارق يقارب 7.4 جنيه بين الحدين الأدنى والأعلى، ما يعكس تفاوت الأسعار بحسب العلامة التجارية ومنفذ البيع.

سعر الفول اليوم في مصر

فيما تراجع سعر كيلو الفول المعبأ إلى 60.93 جنيه اليوم، بانخفاض قدره 1.03 جنيه عن اليوم السابق، بنسبة هبوط بلغت 1.66%.

وسجل الفول اليوم سعرًا موحدًا بين أدنى وأعلى مستوى عند 60.93 جنيه، ما يشير إلى تقارب الأسعار بين المنافذ المختلفة.

سعر الدقيق المعبأ اليوم في مصر

انخفض سعر الدقيق المعبأ إلي 27.06 جنيه للكيلو، بتراجع 1.56%.

سعر السكر اليوم في مصر

تراجع سعر كيلو السكر المعبأ لنحو 35.03 جنيه، بانخفاض 0.4%.

سعر العدس المعبأ اليوم في مصر

وتراوح سعر العدس المعبأ (الصحيح): بين 61.15 و67.2 جنيه للكيلو، بانخفاض يتراوح بين 0.93% و9.85% بحسب النوع.

سعر لتر زيت عباد الشمس اليوم في مصر

فيما تداول سعر لتر زيت عباد الشمس بين 97.39 و101.27 جنيه.

سعر المكرونة المعبأة اليوم في مصر

بلغ سعر كيلو المكرونة المعبأة نحو 28.51 جنيه.

فيما سجل سعر عبوة 400 جرام من المكرونة المعبأة نحو 24.17 جنيه.