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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار السلع اليوم.. كرتونة البيض تتراجع 5 جنيهات وارتفاع لـ13 سلعة

قائمة بأسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم في الأسواق
قائمة بأسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم في الأسواق
رانيا أيمن

تشهد أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم حالة من التباين الملحوظ في الأسعار بين الارتفاع والانخفاض، وهو ما يهم كل بيت مصري يتابع حركة السوق اليومية لتدبير احتياجاته، وبينما سجلت بعض السلع تحركات صعودية طالت نحو 13 سلعة أساسية، حملت الأسواق بشرى سارة للمستهلكين بتراجع أسعار كرتونة البيض.

وتصدر زيت عباد الشمس قائمة السلع الأكثر ارتفاعاً اليوم بزيادة بلغت 10.99 جنيه للتر، كما شهد زيت الذرة زيادة قدرها 8.02 جنيه. 

وفي المقابل، جاءت المكرونة المعبأة وزن 400 جرام على رأس السلع الأكثر انخفاضاً بتراجع قدره 3.13 جنيه، 

بينما تراجعت كرتونة البيض بقيمة 5.06 جنيه لتخفف العبء عن كاهل الأسرة المصرية.

أسعار البيض اليوم في الأسواق

شهدت أسعار كرتونة البيض انخفاضاً ملحوظاً، بينما سجلت حبات البيض تغيرات طفيفة بين الزيادة والتراجع، وجاءت الأسعار كالتالي:

سجل متوسط سعر كرتونة البيض العادي اليوم 117.52 جنيه، بعد انخفاض قدره 5.06 جنيه.

سجلت كرتونة البيض البلدي (30 بيضة) متوسط سعر 134.77 جنيه، بعد انخفاض قدره 3.14 جنيه.

أسعار البيض في مصر اليوم

سجل سعر البيضة البيضاء الواحدة 4.72 جنيه، بعد زيادة قدرها 0.01 جنيه (قرش واحد).

سجل سعر البيضة الحمراء الواحدة 4.78 جنيه، بعد انخفاض قدره 0.02 جنيه (قرشان).

سجل سعر البيضة البلدي الواحدة 5.25 جنيه، بعد زيادة قدرها 0.07 جنيه (7 قروش).

أسعار السلع التي انخفضت اليوم

شملت قائمة السلع التي شهدت تراجعاً في أسعارها بالأسواق ما يلي:

المكرونة المعبأة (400 جرام): سجل متوسط السعر 24.09 جنيه، بعد انخفاض قدره 3.13 جنيه.

العدس المعبأ (صحيح - الصنف الثاني): سجل متوسط السعر 62.67 جنيه، بعد انخفاض قدره 1.98 جنيه.

السكر المعبأ: سجل متوسط السعر 35.17 جنيه، بعد انخفاض قدره 0.28 جنيه (28 قرشاً).

أسعار السلع التي ارتفعت اليوم

شهدت 13 سلعة أساسية ارتفاعاً في أسعارها اليوم بالأسواق، وجاءت تفاصيل قيم الزيادة كالتالي:

زيت عباد الشمس (أصناف متنوعة / لتر): سجل متوسط السعر 103.61 جنيه، بعد زيادة قدرها 10.99 جنيه (أكبر زيادة اليوم).

زيت الذرة (أصناف متنوعة / لتر): سجل متوسط السعر 124.89 جنيه، بعد زيادة قدرها 8.02 جنيه.

أسعار البقوليات

الفول المعبأ (مجروش / كيلو): سجل متوسط السعر 62.15 جنيه، بعد زيادة قدرها 5.44 جنيه.

الفول المعبأ (كيلو): سجل متوسط السعر 61.96 جنيه، بعد زيادة قدرها 4.66 جنيه.

الشاي (كيلو): سجل متوسط السعر 242.00 جنيه، بعد زيادة قدرها 3.26 جنيهات.

العدس المعبأ (صحيح / كيلو): سجل متوسط السعر 67.83 جنيه، بعد زيادة قدرها 3.18 جنيه.

العدس الأصفر المعبأ (كيلو): سجل متوسط السعر 68.09 جنيه، بعد زيادة قدرها 2.45 جنيه.

المكرونة المعبأة (كيلو): سجلت متوسط سعر 28.75 جنيه، بعد زيادة قدرها 1.53 جنيه.

المكرونة السائبة (كيلو): سجلت متوسط سعر 26.43 جنيه، بعد زيادة قدرها 0.77 جنيه (77 قرشاً).

الدقيق المعبأ (كيلو): سجل متوسط السعر 27.49 جنيه، بعد زيادة قدرها 0.72 جنيه (72 قرشاً).

شاي ليبتون (40 جرام): سجل متوسط السعر 12.85 جنيه، بعد زيادة قدرها 0.37 جنيه (37 قرشاً).

شاي العروسة (40 جرام): سجل متوسط السعر 10.88 جنيه، بعد زيادة قدرها 0.21 جنيه (21 قرشاً).

الأرز المعبأ (كيلو): سجل متوسط السعر 34.94 جنيه، بعد زيادة قدرها 0.10 جنيه (10 قروش).

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