يا دجلة الخطوبة عقبالنا.. عمرو الدردير يسخر من خسارة الزمالك

علق الناقد الرياضي عمرو الدردير على خسارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام وادي دجلة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر.

وعبر عمرو الدردير عن حزنه من خسارة الزمالك، ساخرًا من النتيجة التي تعرض لها الفريق، وذلك في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وكتب الدردير: «أنا حزين أوي بجد يا زمالك، أنا على آخر الزمن واحد صاحبي يرن عليا يقولي يا دجلة الخطوبة عقبالنا كلنا!! منكم لله».

وشهدت المباراة خسارة الزمالك بهدف دون مقابل، بعدما نجح آسر هاني في تسجيل هدف الفوز لوادي دجلة في الدقيقة 89، ليحصد فريقه ثلاث نقاط جديدة في مشواره بالبطولة.

وبهذه النتيجة، رفع وادي دجلة رصيده إلى 6 نقاط، لينفرد بصدارة المجموعة الأولى، بينما ظل الزمالك دون رصيد من النقاط، في المركز الأخير، بعد خسارته أول مباراتين في دور المجموعات.

وتضم المجموعة الأولى ببطولة كأس عاصمة مصر أندية الزمالك ووادي دجلة وزد والاتحاد السكندري وطلائع الجيش.