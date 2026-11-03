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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لا تشغل بالك به.. رد غير متوقع من رونالدو على سؤال بشأن تين هاج

رونالدو
رونالدو
علا محمد

كشف الإعلامي بيرس مورجان عن رد فعل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعدما سأله عن التصريحات الأخيرة للمدرب الهولندي إريك تين هاج، والتي أثارت جدلًا واسعًا.

وأوضح مورجان، خلال تصريحات تلفزيونية، أن رد رونالدو جاء مختصرًا وحاسمًا، حيث أبدى عدم اهتمامه بالحديث عن تين هاج، مؤكدًا أنه لا يستحق أن يشغل تفكيره.

وقال رونالدو، ردًا على سؤال مورجان: «لا تشغل بالك به، فهو لا يستحق ذلك».

وأشار مورجان إلى أن السؤال جاء على خلفية تصريحات سابقة لتين هاج انتقد خلالها رونالدو، وتحدث عن عدم وصوله إلى المستوى البدني والفني المطلوب خلال فترة وجودهما معًا في مانشستر يونايتد.

ويأتي رد رونالدو ليعيد تسليط الضوء على الخلاف القديم بين الطرفين، والذي كان أحد أبرز أسباب رحيل النجم البرتغالي عن مانشستر يونايتد في نوفمبر 2022.

الإعلامي بيرس مورجان مورجان كريستيانو رونالدو النجم البرتغالي رونالدو الهولندي إريك

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