بوستيكوجلو يعلن تشكيل النصر أمام باختاكور.. وغياب رونالدو يتصدر المشهد

أعلن الأسترالي أنج بوستيكوجلو، المدير الفني لفريق النصر السعودي، التشكيل الأساسي لمواجهة باختاكور الأوزبكي، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويحل النصر ضيفًا على باختاكور، على ملعب الفريق الأوزبكي، في مواجهة يسعى خلالها العالمي لتحقيق الفوز وحصد ثلاث نقاط جديدة في مشواره بالبطولة.

تشكيل النصر أمام باختاكور

حراسة المرمى: بينتو ماثيوس.

خط الدفاع: عواد أمان، إينيجو مارتينيز، عبد الإله العمري، نواف بوشل.

خط الوسط: أيمن يحيى، أنجيلو جابرييل، سامو كوستا.

خط الهجوم: ساديو ماني، جواو فيليكس، عبد الله الحمدان.

ويغيب البرتغالي كريستيانو رونالدو عن صفوف النصر في مواجهة باختاكور، بعدما قرر الجهاز الفني إراحته، إلى جانب الفرنسي كينجسلي كومان والمدافع محمد سيماكان.

وكان بوستيكوجلو قد أوضح خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة أن قرار استبعاد الثلاثي جاء بسبب ضغط المباريات وكثرة التنقل والسفر، ورغبة الجهاز الفني في منحهم الراحة.

ويحتل النصر المركز التاسع في جدول ترتيب مجموعة الغرب بدوري أبطال آسيا للنخبة، برصيد 3 نقاط من مباراتين