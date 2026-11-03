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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رجولة والتزام.. عماد متعب: بعض التعديلات قد تقود عموتة للنجاح مع الأهلي

عموتة
عموتة
علا محمد

وجه عماد متعب، نجم الأهلي السابق، رسالة إلى لاعبي الفريق الأحمر، مؤكدًا أن الالتزام والرجولة داخل الملعب هما المعيار الأساسي للمشاركة، مشيرًا إلى أن المدير الفني الحسين عموتة يمكنه النجاح مع الفريق حال الاستمرار على هذا النهج وإجراء بعض التعديلات.

وقال عماد متعب، خلال تصريحاته عبر قناة «أون سبورت»: «الرجولة والالتزام داخل الملعب هو الأساس، واللي شايف غير كده يقعد الدكة، وعموتة لو كمل بالأساس ده هينجح مع بعض التعديلات».

وجاءت تصريحات متعب عقب فوز الأهلي على المقاولون العرب بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

وسجل أشرف بن شرقي هدف الفوز القاتل للأهلي في الدقيقة 90+3، بعدما استقبل عرضية مميزة من محمد هاني من الجبهة اليمنى، وحولها بضربة رأس رائعة إلى الشباك، ليمنح الفريق الأحمر ثلاث نقاط ثمينة.

ترتيب الأهلي في كأس عاصمة مصر

وبهذا الفوز، رفع الأهلي رصيده إلى 6 نقاط، ليحتل صدارة المجموعة الثالثة، بينما تجمد رصيد المقاولون العرب عند 3 نقاط في المركز الثاني.

وتضم المجموعة الثالثة في بطولة كأس عاصمة مصر أندية الأهلي والمقاولون العرب وإنبي والجونة وبترول أسيوط.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الأهلي لمواجهة السكة الحديد، يوم السبت المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً، ضمن منافسات بطولة كأس مصر.

عماد متعب نجم الأهلي السابق الفريق الأحمر عموتة الحسين عموتة

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