بقاله فترة بيتحامل على نفسه.. مفاجأة مدوية بشان حالة إمام عاشور

كشف إسلام جمال، المعد البدني الخاص بإمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تفاصيل الحالة البدنية للاعب، موضحًا أنه عانى خلال الفترة الماضية من مشكلات بدنية وآلام أجبرته على التحامل على نفسه من أجل الاستمرار في المشاركة بالمباريات.

وقال إسلام جمال، خلال تصريحات تلفزيونية، إن إمام عاشور أصر على مواصلة اللعب مع الأهلي رغم معاناته من مشكلة في العضلة الضامة والتهابات في الحوض، مشيرًا إلى أن هذه الآلام بدأت منذ مشاركة اللاعب في كأس العالم، وأثرت على حالته البدنية.

وأوضح أن إمام عاشور قد يبدو في حالة طبيعية أثناء الجري داخل الملعب، لكن عند تنفيذ بعض التحركات أو الدوران تظهر عليه علامات عدم الاتزان، وهو ما يعكس وجود مشكلات بدنية لا تظهر بشكل واضح خلال الجري العادي.

وأضاف المعد البدني الخاص باللاعب أنه أرسل جميع المعلومات والتفاصيل المتعلقة بالحالة البدنية لإمام عاشور إلى مخطط الأحمال بالنادي الأهلي، لإطلاعه على طبيعة المشكلات التي يعاني منها اللاعب.

واختتم إسلام جمال تصريحاته بالإشارة إلى أنه لم يتلق أي رد حتى الآن من مخطط أحمال الأهلي بشأن المعلومات التي أرسلها، في ظل استمرار الحديث عن الحالة البدنية لإمام عاشور وموعد عودته للمشاركة مع الفريق.

