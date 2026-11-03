إمام عاشور يشارك صورة من تدريباته البدنية عبر إنستجرام

شارك إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صورة جديدة عبر خاصية «ستوري» على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، ظهر خلالها أثناء أداء تدريبات بدنية داخل صالة الألعاب الرياضية.

إمام عاشور

وأعاد لاعب الأهلي نشر الصورة التي شاركها محمد كفتة، والتي ظهر خلالها إمام عاشور وهو يؤدي أحد التدريبات البدنية تحت إشراف مدربه.

وعلى مستوى مشاركاته مع الأهلي خلال الموسم الجاري، خاض إمام عاشور 4 مباريات بإجمالي 242 دقيقة، بواقع 3 مشاركات أساسية وظهور واحد كبديل، دون تسجيل أو صناعة أي أهداف، قبل خروجه من حسابات الجهاز الفني بقيادة الحسين عموتة في آخر 3 مباريات متتالية.

وكان الأهلي قد أكد في بيان رسمي انتظام اللاعب في التدريبات ونفي معاناته من أي إصابة، موضحًا أن استبعاده من المباريات يرجع لأسباب فنية فقط.