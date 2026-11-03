السجن المشدد 10 سنوات لعامل بتهمة حيازة مواد مخدرة وسلاح آلى بقنا

قضت محكمة جنايات قنا، بالسجن المشدد 10 سنوات لعامل وتغريمه 100 ألف جنيه بتهمة حيازة كمية من مخدر الحشيش وسلاح آلي أجنبي الصنع وطلقة لاستخدام السلاح.

وصدر الحكم برئاسة المستشار اسلام محمد حمزة، وعضوية المستشارين تامر الأمير الطاهر وأحمد أبو القاسم الشريف، وحضور مصطفي عبدالصمد، وكيل النيابة وسكرتارية صلاح فراج وأحمد عبدالستار عبدالحميد وعلاء سلوك.



ترجع وقائع القضية إلي يناير 2026، عندما ألقت أجهزة الأمن القبض على عامل يتاجر فى المواد المخدرة بقرية دندره التابعة لمركز قنا.

وعثر بحوزة المتهم على كمية من نبات مخدر الحشيش والميثافيتامين وسلاح آلي وطلقة خرطوش من سلاح أجنبي الصنع.

وأثناء القبض على المتهم، حاول التعدى على معاون المباحث، وأحيلت القضية إلى جنايات قنا وقيدت برقم 747 كلي قنا والتى قضت بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه بتهمة حيازة المواد المخدرة.



