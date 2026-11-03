قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خلاف على خطوبة فتاة.. ضبط المتهم بإنهاء حياة شاب وإصابة شقيقيه في بورسعيد
إيران تنشر إرشادات للمواطنين للتعامل مع أي هجوم نووي محتمل
تفشي خطير للمرض.. نيويورك تسجل أول حالة وفاة مرتبطة بالحصبة منذ 30 عاما
روسيا تعلن إسقاط وتدمير 16 طائرة مسيرة كانت متجهة نحو موسكو
النار وصلت السماء.. تفاصيل حريق هائل التهم قاعة أفراح في أوسيم
مصطفى يونس: الأهلي محتاج أبناء النادي مش اللي بيلعبوا للملايين
وول ستريت جورنال: القوات الأمريكية تقصف جزيرة قشم الإيرانية الليلة
ماذا يفعل المسلم بعد انتهاء صلاة الفجر؟.. 5 أعمال مستحبة تفتح أبواب الخير والبركة
موافقة أمريكية لإنتاج دواء جنيس للوقاية من فيروس الإيدز.. سعره وموعد طرحه
بيراميدز يرفض ضمه.. أحمد جلال يكشف سيناريو عرض إمام عاشور للبيع في الأهلي
20 ألف صوت.. المحكمة العليا ترفض طلبا لترامب بشأن الانتخابات في كاليفورنيا
إجلاء آلاف السكان في فلوريدا بعد فيضانات مفاجئة وتحذيرات من أمطار قياسية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

السجن المشدد 10 سنوات لعامل بتهمة حيازة مواد مخدرة وسلاح آلى بقنا

محكمة
محكمة
يوسف رجب

قضت محكمة جنايات قنا، بالسجن المشدد 10 سنوات لعامل وتغريمه 100 ألف جنيه بتهمة حيازة كمية من مخدر الحشيش وسلاح آلي أجنبي الصنع وطلقة لاستخدام السلاح.

وصدر الحكم برئاسة المستشار اسلام محمد حمزة، وعضوية المستشارين تامر الأمير الطاهر وأحمد أبو القاسم الشريف، وحضور مصطفي عبدالصمد، وكيل النيابة وسكرتارية صلاح فراج وأحمد عبدالستار عبدالحميد وعلاء سلوك.
 

ترجع وقائع القضية إلي يناير 2026، عندما ألقت أجهزة الأمن القبض على عامل يتاجر فى المواد المخدرة بقرية دندره التابعة لمركز قنا.

وعثر بحوزة المتهم على كمية من نبات مخدر الحشيش  والميثافيتامين وسلاح آلي وطلقة خرطوش من سلاح أجنبي الصنع.

وأثناء القبض على المتهم، حاول التعدى على معاون المباحث، وأحيلت القضية إلى جنايات قنا وقيدت برقم 747 كلي قنا والتى قضت بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه بتهمة حيازة المواد المخدرة.


 

قنا محكمة جنايات قنا السجن المشدد قرية دندره المواد المخدرة سلاح آلي أخبار قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جهاز مستقبل مصر

جهاز مستقبل مصر يعلن مسابقة لتعيين دفعة جديدة من الكوادر

تراجع سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم

سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري.. هبوط جماعي في البنوك بعد رفع الفائدة 1%

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً اليوم الاثنين

بعد أدنى مستوى في عام.. سعر الذهب العالمي اليوم الإثنين يسجل 3902 دولار للأونصة

سعر الذهب الان

أسعار الذهب اليوم في مصر.. آخر تحديث لعيار 21 والجنيه الذهب والأونصة

نتنياهو

بيبي يتصل يوميا.. إعلامي أمريكي يفجر مفاجأة: نتنياهو يضغط على ترامب لضرب إيران نوويا

رمضان صبحى

موقف مدرب بيراميدز من أزمة رمضان صبحي

تحطم طائرة

تحطم طائرة عسكرية إسرائيلية جنوب عسقلان.. واندلاع حريق في المنطقة

خلف الحبتور

خلف الحبتور يحسم الجدل حول رغبته في شراء الزمالك أو الاستثمار بشركة الكرة

ترشيحاتنا

الصلاة

هل يجوز تأخير الصلاة بسبب المواصلات؟.. أمين الإفتاء يوضح

العطور التي تحتوي على الكحول

هل العطور التي تحتوي على الكحول تبطل الصلاة؟.. الإفتاء توضح

دار الإفتاء

فتاوى تشغل الأذهان| هل الزواج العرفي دون موافقة الأسرة جائز؟.. حكم الشراء بالتقسيط مع زيادة ثمن السلعة.. ومن أولى الناس بتغسيل الميت؟

بالصور

تويوتا تفاجئ السوق الصيني بتحديثات كورولا 2027

كورولا 2027
كورولا 2027
كورولا 2027

أسعار إم جي 5 موديل 2020 المستعملة في مصر

ام جى 5 موديل 2020
ام جى 5 موديل 2020
ام جى 5 موديل 2020

بمصانع النصر.. التفاصيل الكاملة لأول سيارة كهربائية مجمعة محليا في مصر

سيارة كهربائية
سيارة كهربائية
سيارة كهربائية

بعد طرح جيتور T2 i-DM.. سعر ومواصفات 5 سيارات صينية بتصميم صندوقي في مصر

5 سيارات صينية
5 سيارات صينية
5 سيارات صينية

فيديو

أليو ديانج للأهلي

من فالنسيا إلى الأهلي.. شرط وحيد يحسم عودة أليو ديانج للقلعة الحمراء

الإنجيل مؤذن الجامع صوته تحفة

والإنجيل مؤذن الجامع صوته تحفة.. مسيحية تشعل جدل السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامر شقير

سامر شقير يكتب: لماذا اختارت السعودية سنغافورة لتخزين نفطها؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د. محمد عسكر يكتب: احذر.. شاشة منزلك قد تكون أيضًا عرضة للاختراق

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سر الـ DNA المصري.. الجينات المتمردة لبناتك يا مصر!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ظلال طه حسين!

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: حين نحاكم السائل ونترك الإجابة

المزيد