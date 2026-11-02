قنا.. المحافظ يتفقد تجهيزات ملتقى توظيفي يوفر 2315 فرصة عمل

تفقد اللواء الدكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، التجهيزات النهائية لانطلاق الملتقى التوظيفي للمحافظة، والمقرر إقامته غدًا الثلاثاء بالصالة المغطاة بمدينة قنا، بمشاركة 45 شركة ومصنعًا، لتوفير 2315 فرصة عمل متنوعة للشباب من أبناء المحافظة، وذلك في إطار جهود المحافظة لتعزيز فرص التشغيل وربط الشباب باحتياجات سوق العمل.

وخلال جولته التفقدية، تابع محافظ قنا معدلات تنفيذ التجهيزات والاستعدادات النهائية لاستقبال الشركات المشاركة والشباب الراغبين في التقدم للوظائف، مؤكدًا ضرورة توفير جميع سبل الراحة داخل الصالة المغطاة، مع الاهتمام بوسائل التهوية المناسبة، واستمرار أعمال النظافة والمتابعة الدورية، والتأكد من جاهزية أماكن استقبال المتقدمين وتنظيم حركة الدخول والخروج، بما يضمن انتظام فعاليات الملتقى.

وشدد محافظ قنا، على أهمية تهيئة الأجواء المناسبة أمام الشباب للتعرف على فرص العمل المتاحة والتواصل المباشر مع ممثلي الشركات والمصانع، بما يسهم في تسهيل إجراءات التقديم وتحقيق الاستفادة القصوى من الوظائف التي يوفرها الملتقى في مختلف التخصصات والمجالات.

وفي سياق متصل، وجه محافظ قنا، مديرية الصحة بتوفير الخدمات الطبية اللازمة والفرق المتخصصة للتعامل الفوري مع أي حالات طارئة على مدار أيام انعقاد الملتقى، مع التأكد من جاهزية الأطقم الطبية وتوافر المستلزمات الضرورية، حفاظًا على سلامة الشباب وممثلي الشركات والعاملين والمنظمين.

جاء ذلك بحضور أحمد سيوفي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بقنا، وأشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية ومنظمي الملتقى، الذين استعرضوا الاستعدادات التنظيمية واللوجستية لضمان خروج الفعاليات بالشكل الذي يحقق أهدافها في دعم تشغيل الشباب وتوفير فرص عمل حقيقية لأبناء المحافظة.