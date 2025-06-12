الحماية المدنية تستخرج جثمان صغيرة من أسفل أنقاض منزل أسيوط المنهار

تمكنت قوات الحماية المدنية والإنقاذ في أسيوط، من انتشال جثمان الطفلة "نورهان.س.أ"، 5 أعوام، من تحت أنقاض المنزل المنهار بجزيرة أولاد إلياس التابعة لمركز صدفا.

إنهيار منزل بجزيرة اولاد إلياس

كان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة صدفا بوقوع انهيار منزل مكون من طابقين بجزيرة أولاد الياس ووجود طفلة تحت الانقاض.

البحث عن صغيرة تحت الأنقاض

انتقلت إلى موقع الحادث قوات الأمن والإسعاف والحماية المدنية والانقاذ ، و تبين من المعاينة انهيار منزل ملك " حماده.أ" وشقيقه "سعودي" مبني بالطوب الأحمر والأسمنت بدون أعمدة مسلحة “ حامل محمول ”على مساحة نصف قيراط ونتج عن الانهيار وجود طفله تحت الانقاض "نورهان.س" 5 أعوام، وتم إخطار شركة الكهرباء والإدارة الهندسية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفرضت قوات الأمن كردونًا أمنيًا حول المنطقة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.