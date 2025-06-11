بعد 40 ساعة من البحث.. الإنقاذ النهري يعثر على جثمان سيدة إحدى ضحايا سقوط تروسيكل بنهر النيل بأسيوط

عثرت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة أسيوط، اليوم الأربعاء، على جثمان سيدة من ضمن ضحايا حادث سقوط مركبة تروسيكل بنهر النيل بقرية بني زيد الأكراد التابعة لمركز الفتح بعد 40 ساعة من أعمال البحث.

بلاغ بالعثور على جثمان سيدة



تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد عثور قوات الحماية المدنية والإنقاذ النهري على جثة سيدة بنهر النيل بمركز القوصية وتم التعرف عليها من قبل أهالي وتبين أنها من ضمن ضحايا حادث التروسيكل بمركز الفتح.

سقوط تروسيكل في نهر النيل





يتابع اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، على مدار الساعة تطورات الحادث الذي شهدته قرية بني زيد الأكراد التابعة لمركز الفتح، إثر سقوط تروسيكل في نهر النيل، وكان على متنه 11 شخصًا وقد أسفر الحادث عن نجاة 6 شخصًا، فيما تم انتشال جثمان طفل وسيدتين ولا تزال أعمال البحث مستمرة للعثور على 2 مفقودين، بمشاركة فرق الإنقاذ النهري وشرطة المسطحات المائية، وبدعم من الأجهزة المعنية.



كانت غرفة عمليات المحافظة قد تلقت إخطارًا يفيد بسقوط تروسيكل في المياه أثناء مروره بإحدى المناطق الواقعة على ضفاف النيل بالقرية. وعلى الفور، وجه المحافظ برفع درجة الاستعداد القصوى بين جميع الجهات التنفيذية المعنية، وسرعة الدفع بفرق الإنقاذ النهري والإسعاف إلى موقع الحادث، مع التأكيد على أهمية التنسيق الفوري بين غرفة إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة، ومركز السيطرة بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.





وشدد محافظ أسيوط على ضرورة تقديم أوجه الدعم والرعاية الكاملة للمتضررين، مكلفًا رئيس مركز ومدينة الفتح بالتواجد الميداني المستمر لمتابعة تداعيات الحادث وتسهيل مهام فرق الإنقاذ كما وجه بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي لتوفير المساعدات العاجلة، والتأكد من جاهزية المستشفيات القريبة لاستقبال أي حالات إصابة.



وتواصل فرق البحث والأجهزة المختصة أعمالها المكثفة للعثور على المفقودين، وسط دعم ومتابعة مباشرة من قيادات المحافظة.